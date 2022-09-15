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Терміни військової служби: як вони можуть різнитися для різних груп громадян

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
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Мобілізація подовжена до 21 листопада 2022 року Новина оновлена 15 вересня 2022, 08:58
Мобілізація подовжена до 21 листопада 2022 року

Терміни служби можуть різнитися в залежності, від того до якої категорії відноситься особа

З першого дня повномасштабного вторгення росії в Україну була оголошена загальна мобілізація, до якої підлягають переважна кількість повнолітніх чоловіків. Виключенням є лише певна меншість, яка підпадає під список громадян, які не є військовозобов'язаними. Проте, усе ж таки при призові за повісткою чи при службі за контрактом слід розуміти свої права, а отже й термін служби.

Строки військової служби мобілізованих

Термін військової служби становить:

  • для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;
  • для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Для призваних тривалість служби становить:

  • для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

Строки військової служби за контрактом

Для громадян, які йдуть на службу за контрактом та призначаються на посади, термін служби становить:

  • для осіб рядового складу – 3 роки;
  • для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;
  • для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Служба за контрактом для офіцерів становить:

  • військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи спеціальностями льотного складу авіації – 10 років; іншими спеціальностями – 5 років;
  • громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років;
  • для інших громадян – від 1 до 5 років.

За новим контрактом строк може бути продовжено (за власним бажанням військового) і становитиметь:

  • для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на 3 роки;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від 3 до 5 років;
  • для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.

Тобто термін служби може бути дуже різним для кожної людини і на це слід звертати увагу при призові на військову службу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, юрист Ростислав Кравець пояснив, чи можуть за певних обставин вручити повістку повторно.

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#Україна #Війна #Мобілізація