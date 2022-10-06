Погрози путіна не працюють: скільки американців підтримують військову допомогу Україні

На позицію громадян США не впливають навіть ядерні загрози путіна

У Білому домі готують черговий пакет військової допомоги для України, де буде важливим озброєнням для боротьби з російськими окупантами. Тим часом Москва намагається посіяти сумніви, мовляв, Захід уже втомився від війни і не хоче підтримувати Київ. Але як демонструють результати свіжого опитування Reuters/Ipsos, це далеко не так: 73% американців готові й надалі допомагати Україні.

Як зазначають закордонні ЗМІ, громадяни США демонструють не падіння, а, навпаки, зростання солідарності з українцями, які борються за свою територію та незалежність. І все це — на тлі ядерних загроз з боку диктатора путіна, які однозначно почастішали.

Результати справді вражаючі — троє з чотирьох американців, які 73% голосували, відповіли на це запитання ствердно, навіть розуміючи всі ризики. При чому відсоток підтримки високий серед демократів (81%), так і республіканців (66%).

У респондентів, кількість яких склала 1005 осіб, насамперед цікавилися готовністю підтримувати надання командою Джо Байдена додаткового озброєння, іншої військової допомоги та проведення навчань для українських військових. При цьому уточнювалося, що військові дії можуть загостритися у разі, якщо наша країна отримає озброєння, що дозволяє бити на більш далекі відстані, аніж зараз.

На цьому тлі дуже цікаво виглядає остання розмова Джо Байдена та Володимира Зеленського, які обговорили останні успіхи українських військових та постачання додаткового озброєння від Вашингтона.

Також слід зазначити, що військові аналітики США уважно стежать динаміку розвитку подій на фронті в Україні. Більше того, деякі з них упевнені, що незабаром під синьо-жовтий прапор може повернутися Херсон.