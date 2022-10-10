Мовчавший після вибуху на Кримському мості медведєв "прокинувся" і знову погрожує Україні

екс-президент рф пояснив ракетну атаку на Україну

У понеділок, 10 жовтня, по багатьом містам України російські окупанти завдали безліч ракетних ударів, через які постраждали та загибли люди, а також були пошкоджені об'єкти ціивільної та критичної інфраструктури. Проте, такий масований обстріл може бути не останнім.

Про це повідомив заступник голови Ради безпеки рф і колишній президент росії дмитро медведєв у своєму Telegram-каналі. За його словами, українська влада постійно становить небезпеку для російської федерації, тому потрібен повний демонтаж київського "режиму".

"Висловлю особисту позицію. Не можу не згадати про це зараз. Українська держава у нинішній конфігурації з нацистським політичним режимом становитиме постійну, пряму та явну загрозу росії. Тому, крім захисту наших людей та охорони кордонів країни, метою наших майбутніх дій, на мій погляд, має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України", — йдеться в повідомленні медведєва.

Він зазначив, що обстріл України 10 жовтня лише "перший епізод", але будуть й інші. Чи була ця атака помстою за удар по Кримському мосту — медведєв не розповів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент російської федерації володимир путін звинуватив Україну в тому, що її обстріляли 10 жовтня. За його словами, українська влада перша почала завдавати ударів по об'єктам критичної інфраструктури росії.