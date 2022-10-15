"Лукашенко максимально балансує": чи наважиться Білорусь на наступ

У Білорусі були готові напасти ще 10 жовтня

У п'ятницю, 14 жовтня, самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко запровадив у країні новий режим — "контртерористичної операції". Для України це стає ще одним "дзвіночком", який повідомляє, що диктатор має певні наміри щодо наступу. Зберегти свою владу стільки років лукашенко міг завдяки інстинктам політика, що іноді бувають важливіші, ніж стратегічні й аналітичні оцінки. Він вже міг розпочати вторгення на північ України, якби побачив, що Україна готова відступити під час масованих обстрілів 10 жовтня. Проте, сам президент Білорусі ще не готов здаватися.

Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. За його словами, зараз олександр лукашенко "знову схилився до позиції максимального балансування", хоча й отримав кредит на 1,5 млрд доларів від путіна. Наразі самопроголошений президент фокусується на політичній підтримці президента росії, наданні території Білорусі росіянам, які звідти проводять атаки по Україні, а також допомога в ремонті пошкодженної техніки рф.

Проблема впровадження режиму "контртерористичної операції" залежить від того, яке саме ставлення має лукашенко до всього цього. Якщо він справді вірить, що є загроза від України та НАТО, то слід очікувати непередбачуваних кроків від Білорусі.

"Об'єктивні дані стосовно готовності України зустріти можливу агресію з боку Білорусі і є вирішальним фактором стримування. Тиск кремля й спонукання до відкритого вступу у війну лукашенко достатньо вміло переборює. Він хоч і не дзюдоїст, але дає фору владіміру владіміровичу дзюдоїстськими прийомами (коли використовується сила противника проти нього самого)", — зазначив Мельник.

Крім того, наразі стоїть питання того, чи може України завдати удару по Білорусі. Експерт вважає, що може не бути іншого варіанту, аби убезпечити об'єкти на території України від ударів або атак дронами. Раніше таких ударів не було — це могло б стати реальним виправдовуванням лукашенка свого відкритого вторгнення в Україну.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, до звільнення міста Херсон залишилося не багато часу. Британська газета Financial Times назвала конкретний термін.