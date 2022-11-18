Грають у "голубів миру"? Ердоган і Макрон знову заговорили про діалог із росією

Багато світових лідерів, судячи з усього, хотіли б бачити Україну більш поступливою в переговорному процесі з Москвою.

Регулярні висловлювання російських дипломатів щодо відмови України вести повноцінний діалог із представниками Кремля дають свої плоди. Так, 18 листопада одразу два президенти країн НАТО натякнули, що діалог щодо закінчення війни було б непогано відновити. Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган сказав, що бачить необхідність у "пожвавленні переговорів для врегулювання ситуації в Україні" — причому зробив це в особистій бесіді з диктатором володимиром путіним. Президент Франції Еммануель Макрон в одному з інтерв’ю теж заявив, що сподівається на якнайшвидше відновлення переговорів.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на CNNTurk та Nikkei Asia. Обидва політики намагаються тримати особливий нейтралітет, більше виступаючи за дипломатичне закінчення російсько-української війни, ніж бажаючи бачити поразку Росії на полі бою.

За інформацією турецьких ЗМІ, Ердоган провів особисту розмову з путіним, під час якої порушувалася і тема того, що відбувається в Україні. Серед іншого політики обговорили функціонування зернового коридору, за продовження терміну якого Ердоган подякував російському диктатору.

Крім цього турецький лідер вважає, що діалог між рф та Україною слід "оживити", щоб війна скоріше була закінчена. Також обговорювалася можливість створити газовий хаб між Туреччиною та росією — для цього будуть визначені фахівці, які мають зробити всі необхідні розрахунки та оцінки.

Слід зазначити і позицію французького президента Еммануеля Макрона. Він багато говорить про війну в Україні, при цьому наголошуючи на своїх "миролюбних" настроях щодо розв’язки даного конфлікту.

"Українці — я на це сподіваюся, — повернуться за стіл переговорів з росіянами, і міжнародне суспільство буде за цим столом, і п’ять постійних членів Ради безпеки ООН, і європейці сидітимуть за цим столом як частина процесу", — зазначив він.

Також Макрон додав, що більшості політиків варто насамперед зосередитись на тому, щоб закликати до закінчення цієї війни та відновлення суверенної цілісності України. Цікаво, що за фактом він так і не уточнив, кого слід "закликати".

Додамо, що під час виступу на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) Макрон заявив представникам азіатських країн, що російсько-українська війна також і їхня проблема. Політик закликав приділяти цій проблемі більше уваги та задіяти всі можливості для прискорення її закінчення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як слід розцінювати недавні заяви офіційного Пекіна щодо необхідності посадити Київ та Москву за стіл переговорів.