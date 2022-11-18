Лукавство і сигнал США: експерт пояснив, як розуміти слова Китаю про перемовини з путіним

Міжнародник Володимир Воля розказав "Телеграфу" про давні мотиви такої дипломатії КНР

Пропозицію Китаю на саміті G20 щодо проведення мирних переговорів між Україною та росією у певній мірі треба розглядати глибше в контексті багаторічного протистояння КНР і США.

Таку думку "Телеграфу" висловив експерт-міжнародник Володимир Воля, оцінюючи "мирну формулу" Пекіну, яку той замість тиску на кремль запропонував лідерам "Великої двадцятки".

Нагадаємо, за підсумками зустрічей китайського лідера Сі Цзіньпіном з президентами США Байденом і Франції Макроном КНР офіційно виступила проти загроз застосування ядерної зброї в Україні. Але разом з тим Китай окреслив свої червоні лінії, закликаючи поважати безпекові інтереси рф та провести мирні переговори між Києвом та москвою.

"Якщо говорити конкретно про Китай, то ця формула (діалогу Києва з рф, — Авт.) певною мірою ритуальна і ритуально-політична. Вона часто використовується Китаєм в контексті їхнього протистояння зі Сполученими Штатами. Китайці цією формулою прикриваються, щоб не допомагати США в тих ситуаціях, в яких вони вважають американців хоча б частково винуватими", — зазначає він.

Також, як аргументував експерт, до того додається інший фактор протистояння КНР та країн Заходу (зокрема США та Британії), які "почали дуже активно згадувати тему Тайваню, а перед тим був Гонконг, останні декілька років згадують уйгурів".

"Звісно, що КНР це не подобається. Плюс свого часу Трамп звинуватив Китай в тому, що КНР винна у пандемії коронавірусу. І почалося… Тому зараз фактично виходить так, що китайці не стільки по суті української проблеми говорять, коли згадують про необхідність врегулювання шляхом діалогу/переговорів, скільки для того, щоб застосувати один з інструментів протистояння і політичних суперечок з США. Тобто прикриваються для того, щоб не співпрацювати із Заходом у питаннях тиску на росію", — каже Володимир Воля, додаючи, що в Пекіні в той же час прекрасно розуміють, як путін обманює все світове співтовариство разом з КНР щодо війни проти України та зазнає поразок на всіх фронтах.

Коментуючи ставлення окремих інших учасників G20, які публічно заявляють про нейтральну або умовно нейтральну позицію щодо путінської війни проти України, експерт звернув увагу, що агресія рф затягнулася, і ці держави почали економічно відчувати негативи від політики кремля.

"Індія, Китай, Індонезія, Бразилія, Мексика відчули на собі негативний вплив путінської війни, яка затягнулася. Якби ця війна була короткою, вони б її просто не помітили. Але війна затягнулася і через це негативні ефекти для цих національних економік і усієї G20 стали відчутними. Тому коли вони говорять про необхідність врегулювати всі питання шляхом діалогу, переговорів, вони з одного боку намагаються втриматися, щоб не зіпсувати відносини з росією, а з іншого — це просто певною мірою лукавство. Тому що вони прекрасно розуміють, що якби йшлося їхню територіальну цілісність, то вони б ці питання шляхом діалогу не вирішували, а воювали б до останнього", — пояснює міжнародник.

Як повідомлялось раніше, влада Ірану та Китаю могли мати інформацію про подальші плани президента російської федерації володимира путіна на війну в Україні.

Також "Телеграф" писав, як Китай цинічно відреагував на масовані ракетні удари росії по Україні.