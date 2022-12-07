лавров знову зробив гучну заяву про мирні переговори

У Кремлі хочуть, щоб враховувалися їхні інтереси під час дипломатичного врегулювання "конфлікту"

Імовірні переговори України та росії щодо мирного закінчення війни знову перебувають на слуху у багатьох. У середу, 7 грудня, додаткових причин для обговорення додав і міністр закордонних справ рф сергій лавров. Чиновник заявив, що у Кремлі готові обговорювати "серйозні пропозиції" щодо завершення війни в Україні. При цьому він наголосив, що обов’язково мають враховуватися і російські інтереси.

Більше деталей повідомляють росЗМІ. Заява чиновника прозвучала під час проведення Міжнародного форуму "Примаківські читання". Зазначимо, що цей захід має міжнародний статус і полягає у проведенні зустрічей експертів із міжнародних відносин та світової економіки.

лавров переконаний, що росія досі має можливості висувати будь-які ультиматуми щодо України.

"Якщо зараз буде серйозна пропозиція про те, як зупинити цей конфлікт під час виконання наших абсолютно законних вимог , звичайно, ми будемо готові розмовляти", — зазначив дипломат.

При цьому уточнення щодо цих самих "вимог" від глави російського МЗС не було.

Цікаво, що тиждень тому той самий сергій лавров стверджував, що всі заяви щодо готовності росії відновити переговорний процес з Києвом є брехнею. За його словами, Москва нікого не просить про діалог, але залишає можливість "вислухати іншу сторону".

"Телеграф" також писав, якої думки про ймовірне поновлення переговорів з рф дотримується президент Володимир Зеленський.