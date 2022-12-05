"путін - не пацієнт": Зеленський яскраво описав марність переговорів з росією

Київ відхиляє будь-які заклики союзників стосовно ймовірності повернення до діалогу з рф

Попри заклики міжнародних партнерів щодо необхідності повернення України до переговорного процесу з росіянами, Київ поки таку ймовірність виключає.

Таку інформацію президент України Володимир Зеленський озвучив у своєму інтерв'ю для видання Financial Times. За словами українського лідера, інтереси західних партнерів і Києва стосовно повернення до діалогу з росією можуть розійтися, адже українці проти йти на компроміси із агресором через тисячі смертей, масштабні руйнування та воєнні злочини москви проти мирного населення України.

Крім того, дехто з західних партнерів побоюється того, що бажання України повернути Крим може потягнути за собою небезпечну ескалацію президента росії володимира путіна, зокрема, й спровокувати його на застосування зброї масового ураження.

Зеленський зазначив, що дійсно чує заклики щодо потреби повернутися до переговорного процесу з росіянами, однак він їх відхиляє.

"Світ — не лікар із великим досвідом, не лікар путіна, і путін — не пацієнт цього світу", — пояснив український гарант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр закордонних справ росії сергій лавров, який раніше часто натякав що рф хоче відновити переговори з Україною, раптово заявив, що москва не закликала Київ відновити діалоги щодо мирного врегулювання збройного конфлікту.