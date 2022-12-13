Шантаж Орбана не пройшов? Угорщина могла погодитися підтримати фіндопомогу Україні

Євросоюз готується до наступної спроби голосування за кілька днів

Венрія, яка блокувала рішення Європейського Союзу про виділення Україні макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро, може погодитись віддати свій голос "за". Найімовірніше, це станеться вже найближчого четверга, 15 грудня — під час чергового засідання лідерів ЄС у Брюсселі.

Інформацію подає німецьке видання Zeit, посилаючись на заяву представника чеського уряду. Повідомляється, нібито посли країн-членів Євросоюзу вже узгодили всі компромісні нюанси цієї теми і попередньо домовилися не заважати виділенню подібної фінансової допомоги Києву.

Як відомо, раніше це питання вже виносилося на голосування. Єдиний голос проти, який і заблокував Україні передачу чергового фінансового вливання до бюджету, належав Угорщині. Після цього відразу кілька країн заявили про справжній шантаж з боку угорського прем’єра Віктора Орбана. До речі, він нерідко висловлював неоднозначні тези, будучи вельми проросійською особистістю.

Проте зараз компроміс знайдено, що, як обіцяють політики, буде видно вже на голосуванні у четвер.

Цілком імовірно, що Угорщина також зніме своє вето з мінімального корпоративного податку, за який сподівалися раніше проголосувати представники Євросоюзу. На які саме поступки довелося йти іншим країнам, не уточнюється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не обійшлося без негативного впливу Угорщини і на підготовку чергового пакету санкцій проти росії. Офіційний Будапешт традиційно виступає проти такого рішення, створюючи додаткові труднощі для інших політиків.