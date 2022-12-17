Знову переговори: Шольц звернувся до путіна

У Німеччині прагнуть збереження української територіальної цілісності

Канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц, який часто наполягав на проведенні переговорів між Україною та росією, звернувся до президента російської федерації володимира путіна із закликом припинити війну. Крім того, він пояснив, що для цього з диктатором рф треба буде розмовляти.

Про це повідомила газета Kölner Stadt-Anzeiger з посиланням на заяву Шольца. Як зазначається, канцлер заявив про необхідність подальших переговорів із президентом росії путіним щодо припинення загарбницької війни проти України. До того ж він зазначив, що мета Німеччини полягає в тому, "щоб рф припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність".

"Для цього необхідно буде говорити. Залишається побачити, чи буде це зроблено телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом… путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: путін, закінчи цю війну", — заявив німецький канцлер.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у звіті німецького уряду оприлюднили свою версію того, про що Шольц і путін розмовляли по телефону.