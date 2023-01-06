Будуть займатися "сатанізмом" самі: Україна відмовила росії в обслуговуванні ядерних ракет

Кабмін України розірвав міждержавну угоду на обслуговування ракетного комплексу 15П118М

На 11-му місяці повномасштабної війни росії проти України і після неодноразових ядерних погроз кремля на адресу Києва та країн Заходу, Україна нарешті розірвала угоду про обслуговування стратегічного ракетного комплексу "Сатана", який стоїть на озброєнні ракетних військ стратегічного призначення зс рф.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, припинено дію угоди урядами України та рф про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М, підписаної у лютому 2006 року в Москві.

"Угоду припинено у зв'язку з докорінною зміною обставин дії угоди, що виключає проведення головним розробником (ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля") та виробником (ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод мі. О.М. Макарова") сервісного обслуговування ракет стратегічного призначення 15П118М, які знаходяться в експлуатації в РФ", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що на 2006 рік росія мала 74 шахтні пускові установки з міжконтинентальними балістичними ракетами Р-36М УТТХ та Р-36М2, оснащених 10 бойовими блоками кожна, тому вирішено було подовжити експлуатацію ракетного комплексу 15П118М (у класифікації НАТО — SS-18 Mod. 1, 2, 3 Satan).

Нагадаємо, на тлі провалів російських окупантів у боротьбі із ЗСУ в кремлі вирішили підняти дух співгромадян і влаштувати чергову показуху. Там заявили, що до кінця 2022 року на бойове чергування мали стати дві ядерні ракети — "Ярс" і "Сармат". Причому "Сармат" є покращеною версією ще радянської ракети Р-36М розробки 1970-х років, створеної у КБ "Південне" у нинішньому місті Дніпро.