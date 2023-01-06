Будут заниматься "сатанизмом" сами: Украина отказала россии в обслуживании ядерных ракет

Кабмин Украины расторг межгосударственное соглашение на обслуживание ракетного комплекса 15П118М

На 11-м месяце полномасштабной войны России против Украины и после неоднократных ядерных угроз кремля в адрес Киева и стран Запада Украина наконец-то расторгла соглашение об обслуживании стратегического ракетного комплекса "Сатана", стоящего на вооружении ракетных войск стратегического назначения вс рф.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, прекращено действие соглашения правительств Украины и россии о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М, подписанного в феврале 2006 года в Москве.

"Соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения, исключающего проведение главным разработчиком (ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля") и производителем (ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова") сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, которые находятся в эксплуатации в рф", — говорится в сообщении.

Известно, что к 2006 году у России было 74 шахтных пусковых установки с межконтинентальными баллистическими ракетами Р-36М УТТХ и Р-36М2, оснащенных 10 боевыми блоками каждая, поэтому решено было продлить эксплуатацию ракетного комплекса 15П118М (по классификации НАТО — SS-18 Mod. 1, 2, 3 Satan).

Напомним, на фоне провалов российских оккупантов в борьбе с ВСУ в кремле решили поднять дух сограждан и устроить очередную показуху. Там заявили, что до конца 2022 года на боевое дежурство должны были стать две ядерные ракеты — "Ярс" и "Сармат". Причем "Сармат" — улучшенная версия еще советской ракеты Р-36М разработки 1970-х годов, созданной в КБ "Южное" в нынешнем городе Днепр.