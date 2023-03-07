Черговий удар у спину путіну: з’ясувалося, що Угорщина допомагає ЗСУ

Угорщина, як і раніше, дотримується позиції миру, але надає допомогу Україні

Міноборони Угорщини, прем’єр-міністр якої відомий своїми скандальними заявами та дружбою з путіним, допомагає Україні. У відомстві підтвердили, що займаються підготовкою українських військових медиків.

Про це повідомляє угорський ЗМІ 24.hu. У Міноборони наголосили, що, як і раніше, виступають за мир і проти ескалації війни.

У відомстві зазначили, що не надавали і не мають наміру надавати Україні військову допомогу у вигляді техніки чи зброї, як це роблять інші країни. Але гуманітарну допомогу Угорщина продовжуватиме надавати. Окрім підготовки військових медиків, поранені воїни з України проходять лікування та реабілітацію у шпиталях Угорщини.

"Позиція Угорщини не змінилася: ми на стороні миру і не підтримуємо жодних кроків, що ведуть до ескалації війни – саме тому ми не відправляємо в Україну ні зброї, ні солдатів. Проте, як сусідня країна, у рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і нужденним. У дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків з гуманітарною метою", — заявили в міністерстві.

Цьому передувала заява міністра оборони Словаччини Ярослава Надь. Він розповів пресі, що заяви російської пропаганди не відповідають дійсності та в Угорщині проходять підготовку воїни з України.

"Угорці теж допомагають — те, що ви про це не знаєте, і те, що розповсюджує пропаганда, що вони не допомагають, — це одне. Але чи знаєте ви, що на їхній території (тобто в Угорщині. — ред.). ) проходять підготовку українські солдати? Можливо, ви навіть не знаєте про це", — сказав Надь.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер надіслав Віктора Орбана. Він розкритикував політику прем’єр-міністра Угорщини.