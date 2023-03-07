Очередной удар в спину путину: выяснилось, что Венгрия помогает ВСУ

Венгрия по-прежнему придерживается позиции мира, но оказывает помощь Украине

Минобороны Венгрии, премьер-министр которой известен своими скандальными заявлениями и дружбой с путиным, помогает Украине. В ведомстве подтвердили, что занимаются подготовкой украинских военных медиков.

Об этом сообщает венгерское СМИ 24.hu. В Минобороны подчеркнули, что по-прежнему выступают за мир и против эскалации войны.

В ведомстве отметили, что не оказывали и не намерены оказывать Украине военную помощь в виде техники или оружия, как это делают другие страны. Но гуманитарную помощь Венгрия продолжит оказывать. Помимо подготовки военных медиков, раненные воины из Украины проходит лечение и реабилитацию в госпиталях Венгрии.

"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, ведущих к эскалации войны – именно поэтому мы не отправляем в Украину ни оружия, ни солдат. Тем не менее, как соседняя страна, в рамках величайшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и нуждающимся. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также принимают участие в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", — заявили в министерстве.

Этому предшествовало заявление министра обороны Словакии Ярослава Надь. Он рассказал прессе, что заявления российской пропаганды не соответствуют действительности и в Венгрии проходят подготовку воины из Украины.

"Венгры тоже помогают – то, что вы об этом не знаете, и то, что распространяет пропаганда, что они не помогают, – это одно. Но знаете ли вы, что на их территории (т.е. в Венгрии. – ред.) проходят подготовку украинские солдаты? Возможно, вы даже не знаете об этом", — сказал Надь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер послал Виктора Орбана. Он раскритиковал политику премьер-министра Венгрии.