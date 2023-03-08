У росії немає шансів: ветеран армії США озвучив оптимістичний для України прогноз

На думку колишнього військового, ворожа армія більше не має шансів отримати перемогу

Україна щодня стає сильнішою, здобуваючи новий досвід, навчаючи солдат за кордоном і отримуючи західну зброю для захисту територій. В росії ж навпаки — регулярно переживають поразку за поразкою, тож вже до осені ситуація на фронті може разюче змінитися. Такої думки дотримується ексдиректор у справах Європи в Радбезі США та ветеран війни в Іраку Алекс Віндман.

В інтерв'ю "РБК-Україна" він підкреслив, що не бачить можливості, аби нинішня повномасштабна війна між Україною та рф затяглася на три-чотири роки. Однак якщо це триватиме ще рік чи два, то у росії все одно немає шансів, аби переламати хід подій на свою користь.

Наразі Віндман переконаний, що вже до кінця 2023 року активні бойові дії можуть вщухнути, поступово переходячи у фазу переговорів та дипломатії.

"Протягом цієї весни, літа та осені росія спробує перейти у наступ, захопити територію у тих чотирьох регіонах, які вона називає своїми. Вони можуть мати обмежені тактичні успіхи, але це не буде щось близьке до того, що Україна змогла зробити в Харкові чи Херсоні, або до того, що росія зробила на початку, у перші два-три тижні війни, коли це були переважно блискавичні атаки через кордон", — стверджує американський ветеран.

На думку Алекса Віндмана, в найближчі місяця російські окупанти "спалять" на фронті більшу частину військ, після чого їм доведеться обирати стратегію оборони. Україна ж, відповідно зможе перейти в наступ. Експерт говорить, вже наприкінці весни і більш активніше влітку може розпочатися звільнення додаткових територій.

"Думаю, у короткостроковій та середньостроковій перспективі всі переваги на боці України, — прогнозує він. — росія втратила надто багато техніки. Її особовий склад отримує лише базову підготовку. А Україна з кожним днем стає сильнішою, отримуючи західне озброєння та навчаючи солдатів на Заході. До кінця цього року успіх буде на боці України".

Нагадаємо, що "вирішальну битву" для росії та України на весну 2023 року прогнозує і очільник ГУР Кирило Буданов. Він також звертає увагу на проблеми росіян із логістикою та забезпеченням, що може стати чудовою допомогою для ЗСУ.

Також ми писали, що крім західної зброї українські військові можуть подивувати ворога і потужним вітчизняним озброєнням. Деталі розкрив міністр оборони Олексій Резніков.