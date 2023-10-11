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"Чи не час згортати шапіто?": справа проти замміністра Шаповалова замовна і досягла своєї цілі, каже політолог

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Колишній замміністра оборони Шаповалов у суді Новина оновлена 11 жовтня 2023, 18:14
Колишній замміністра оборони Шаповалов у суді. Фото Суспільне

Тільки замовні справи можуть бути такої паршивої якості, як кримінальна справа Шаповалова, переконаний політолог

Кримінальна справа колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ і вже 9 місяців перебуває під арештом, має ознаки замовної, вважає політолог Олег Постернак.

"9 місяців людину тримають за ґратами, але так зване розслідування де було, там і залишилося – нічого нового, нічого переконливого. Ще влітку стало зрозуміло, що нічого з нього не вийде, бо там одне звинувачення абсурдніше за інше, а докази не вартують виїденого яйця навіть по 17 гривень. І тоді з'явилася справа СБУ, суть якої практично та сама, що й у ДБР", — пише Постернак на своїй сторінці у Фейсбук.

Політолог наводить суть підозр: по версії слідства, "у Шаповалова з'явилося гаряче бажання перешкоджати ЗСУ", тому одразу після 24 лютого 2022 року він почав укладати контракти з іноземними компаніями на постачання бронежилетів і шоломів, але частина купленого виявилася не цілком відповідною стандартам якості.

"Крім того, він робив повну передоплату (досі не можу зрозуміти, в чому тут кримінал, та й він за посадою не міг цього робити) і не включав у контракти вимоги до якості (невже? який зухвалий! але і це не його зона відповідальності)", — продовжує політолог.

Потім його звинуватили у тому, що амуніція, яка закуповувалась, спочатку звозилася до хабу, який був створений для допомоги Україні в польському Жешуві, де не можна було перевірити якість.

"Більше того, він не купив жодного бронежилету до початку вторгнення (тут я аж свиснув: а що — це кримінальне діяння?)", — пише Постернак.

На кожному з судових засідань адвокати переконували, що мотив, який приписують Шаповалову, нічим не підтверджується, а сам він не міг укладати жодних контрактів, і на контрактах стоять підписи іншої людини. Також адвокати показували документи, в яких написано, що комітет Верховної Ради з оборони не затвердив закупівлю бронежилетів на 2021 рік, тому Шаповалов, який був призначений в Міноборони наприкінці 2021р., не мав можливості їх купувати.

"Може, я чогось не розумію, але з усього цього напрошується лише один висновок: цю показуху та імітацію боротьби з корупцією хтось режисує. Тільки замовні справи можуть бути такої паршивої якості. І тільки хтось дуже впливовий може змушувати не одного, а відразу кількох суддів з різних судів заплющувати очі на відсутність хоч трохи переконливих доказів і продовжувати виписувати людині астрономічні, свідомо непідйомні застави. Тільки хтось дуже високопоставлений може зробити так, що СБУ та ДБР із прокуратурою списують один у одного тексти підозр і діють за одним і тим самим шаблоном", — пише політолог.

Він припускає, що мета цих справ відносно Шаповала полягала у тому, щоб прибрати з посади міністра оборони Олексія Резнікова. "Тиснули на нього справою Шаповалова в тому числі. Прибрали. Але якщо вже досягли свого, чи не час згортати шапіто?", — зауважив Постернак.

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#Суд #Міноборони #В'ячеслав Шаповалов