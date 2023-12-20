Небачені репресії та тотальний терор: чим стане для України перемога Росії – Foreign Policy

Європі доведеться зіткнутися з репресіями та терором такого масштабу, який вона не бачила з часів Гітлера та Сталіна

Попри те, що на Заході останнім часом нарешті почали замислюватися над тим, що чекає на Європу, якщо російському диктатору Володимиру Путіну дозволять перемогти в Україні, усі західні лякалки – це ніщо у порівнянні із тим, що чекає на Україну в цьому випадку. Український народ опиниться на грані повного винищення.

Про це пише видання Foreign Policy. Автор матеріалу зазначає, що геополітичні наслідки перемоги Росії – колапс європейської системи безпеки, індульгенцію диктаторам на силові зміни кордонів, укріплення рішучості Китаю повернути Тайвань військовим шляхом – доволі легко передбачаються.

Але це тільки "квіточки", якщо уявити собі наслідки російської окупації України. Український народ стикнеться з терором та репресіями, яких Європа не бачила з моменту смерті Гітлера та Сталіна. Сумну дулю, яка чекає на українців, підтверджують самі росіяни, пише видання.

Автор матеріалу наводить кілька прикладів людожерських заяв російських нацистів:

Путін 5 грудня 2023 року заявив, що український народ потрібно "перевиховати" та "вилікувати від русофобії".

Відомий алкоголік, колишній президент РФ Дмитро Медведєв 12 листопада 2023 року заявив про величезні апетити Росії – "Одеса, Миколаїв, Київ і практично все інше – це зовсім не Україна".

В той же день Медведєв заявив, що президент України Володимир Зеленський – "узурпатор", українська мова – "дворняжний діалект російської", Україна – "штучно зібрані території".

Інші російські пропагандисти час від часу роблять заяви про те, що українці – це не люди, закликають убивати українських дітей, називають українську державу "хворобою, яку треба лікувати".

"Говорячи більш явно, російське державне телебачення під жорсткою цензурою протягом останніх двох років послідовно пропагує зґвалтування українців, утоплення дітей, зрівняння міст з землею, викорінення української еліти та фізичне винищення мільйонів українців. Ця злагоджена кампанія – не балаган, а провісник того, що чекає український народ", – зазначається у матеріалі.

Видання вказує, що достатньо у якості прикладу подивитися на те, як поводяться російські нацисти на тимчасово окупованих ними українських територіях. Так, від 1,6 до 4,7 млн громадян України були виселені зі своїх домівок в Україні та примусово переселені до Росії, а на їхні місця нацисти завозять російських громадян-мігрантів та кавказців, як у Маріуполі.

Геноцидальна політика російських нацистів реалізується також через викрадення українських дітей. Російська уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова, міжнародний злочинець, на яку видано ордер від Міжнародного кримінального суду, хизується тим, що з лютого 2022 року Росія вкрала понад 700 тисяч українських дітей, серед яких встановлені дані тільки 20 тисяч викрадених. Також типова ситуація – спроба мілітаризації молоді на окупованих територіях, пропаганда "російського патріотизму".

Численні звіти правозахисників показують, що на тимчасово окупованих терористами територіях процвітає беззаконня та репресії. Типова картина – катування, зникнення людей і свавільні затримання, деякі люди просто зникають, щоб більше ніколи не повернутися. Журналісти та правозахисники заявляють про існування фільтраційних таборів, де росіяни вишукують представників українського населення, які становлять для них загрозу – це місцеві чиновники, вчителі, представники Православної Церкви України, активісти громадських організацій, учасники територіальної оборони України, колишні військові, журналісти тощо.

Видання окремо підкреслює, що путінський терористичний режим захлинається від ненависті до українського народу, який мільйонами добровільно допомагає військовим – тримаючи зброю, жертвуючи кошти, працюючи в тилу. Росія не пробачить українцям, що ті дали таку могутню відсіч російському вторгненню, а українці в переважній більшості так ненавидять окупантів, що готові битися до самого кінця.

"Це не тільки зробить будь-яке завоювання жорстоким і кривавим. Якщо Україна програє, росіяни будуть карати, репресувати, змушувати замовкнути або перевиховувати майже все українське суспільство, якщо окупація має на меті придушити опір і поглинання країни Росією. З цієї причини захоплення супроводжуватиметься масовими арештами, довгостроковими ув’язненнями, масовими депортаціями всередину Росії, фільтраційними таборами величезного масштабу та політичним терором. Якщо виникне серйозне повстання, рівень репресій буде тільки розширюватися і поглиблюватися", – резюмував автор матеріалу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що безвихідь навколо допомоги з боку США та Європи змушує союзників України розмірковувати про наслідки потенційної перемоги Путіна. І вони, м’яко кажучи, зовсім не потішать увесь світ.