Байден назвав допомогу Україні одним з восьми головних досягнень США

Судячи з усього, підтримці України у Байдена надають велике значення

Президент США Джозеф Байден назвав підтримку України у війни проти російських терористів одним з головних досягнень його адміністрації у 2023 році. Байден поставив підтримку Києва в один ряд зі стримуванням інфляції в США та подоланням зміни клімату.

Про це написав безпосередньо сам президент США у X (колишній Twitter). Судячи з усього, підтримці України у Байдена надають велике значення, оскільки включили цей момент в перелік.

"Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові", – написав президент.

Також Байден перерахував інші досягнення Білого дому. Серед них – стримування інфляції та витрат на життя звичайних американців, кроки з подолання кліматичних змін, стимулювання інвестицій до США, захист здоров'я громадян, політику з обмеження збройного насильства.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати на користь України 300 млрд доларів заморожених російських активів. Цей план союзники поспішають узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого.