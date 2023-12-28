300 млрд доларів для України? Що США запропонували G7

Три країни висловили побоювання

Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати на користь України 300 млрд доларів заморожених російських активів. Цей план союзники поспішають узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Зараз з цього питання немає прийнятих рішень і він перебуває на стадії обговорення. 300 млрд доларів заморожених російських активів. На те, що важливість цього питання зростає, вказує на прискорення роботи з конфіскації активів. Про це повідомляє Financial Times.

Тему допомоги Україні через конфіскацію активів країни-агресора у грудні обговорювали міністри фінансів G-7, а також їхні заступники. Джерела, поінформовані про переговори, зазначають, що розмови про це стосувалися того, як розробити таку політику та оцінити всі ризики.

Штати за підтримки Великої Британії, Японії та Канади запропонували продовжити підготовчі роботи за цим планом, щоб до 24 лютого вже були готові варіанти. Три робочі групи США вивчатимуть юридичні питання конфіскації, спосіб застосування конфіскованих активів, зменшення ризиків та варіанти того, як краще направити їх до України.

Водночас побоювання висловили Франція, Італія та Німеччина. Вони вважають, що необхідно ретельно оцінити законність конфіскації активів. Деякі європейські міністри навіть закликали зберігати таємність.

У США ще офіційно не підтримали арешт активів РФ, але серед "Великої сімки" вони поширили документ, в якому зазначали, що це було б законним і як "контрзаходу, щоб спонукати Росію припинити свою агресію".

Також у ЄС вважають, що конфіскації російських активів недостатньо, щоби закрити потреби України у відновленні. Вони також запевняють, що це не має замінити фінансову підтримку країни наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Штати ведуть активні переговори щодо конфіскації російських активів. Водночас поки що рано говорити про конкретні пропозиції.