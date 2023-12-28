300 млрд долларов для Украины? Что США предложили G7

Три страны выразили опасения

Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать в пользу Украины 300 млрд долларов замороженных российских активов. Этот план союзники спешат согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.

В настоящее время по данному вопросу нет принятых решений и он находится на стадии обсуждения. 300 млрд долларов замороженных российских активов. На то, что важность этого вопроса растет, указывает ускорение работы по конфискации активов. Об этом сообщает Financial Times.

Тему помощи Украине через конфискацию активов страны-агрессора в декабре обсуждали министры финансов G-7, а также их замы. Источники, информированные о переговорах, отмечают, что разговоры об этом касались того, как разработать такую политику и оценить все риски.

Штаты при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительные работы по этому плану, чтобы к 24 февраля уже были готовые варианты. Три рабочие группы США будут изучать юридические вопросы конфискации, способ применения конфискованных активов, уменьшение рисков и варианты того, как лучше направить их в Украину.

В то же время опасения выразили Франция, Италия и Германия. Они считают, что необходимо тщательно оценить законность конфискации активов. Некоторые европейские министры даже призвали сохранять секретность.

В США еще официально не поддержали арест активов РФ, но среди "Большой семерки" они распространили документ, в котором отмечали, что это было бы законным и как "контрмера, чтобы побудить Россию прекратить свою агрессию".

Также в ЕС считают, что конфискации российских активов недостаточно, чтобы закрыть потребности Украины в восстановлении. Они также заверяют, что это не должно заменить финансовую поддержку страны в следующем году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Штаты ведут активные переговоры по вопросу конфискации российских активов. В то же время пока еще рано говорить о конкретных предложениях.