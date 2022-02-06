Цукор та хліб знову подорожчали: скільки доведеться заплатити за них у лютому

Подешевшала за місяць лише свинина.

В Україні продовжують зростати ціни на деякі категорії продуктів. Слідом за підвищенням ціни на хліб, здорожчав і цукор. Водночас закупівельна ціна на м’ясо, свинину зокрема, впала.

Про це свідчать дані Мінфіну.

На скільки подорожчав хліб в Україні?

Ціна на хліб за останні п’ять років досягла рекордного рівня. Зараз у магазинах за 600 грамів хліба доведеться віддати майже 26 гривень, хоча місяцем раніше вартість коливалася у межах 25,20 грн.

Так, за місяць у ціні додав і нарізний хліб — зараз він коштує 25,50 грн за одиницю, хоча ще у січні коштував 23,40 грн.

Вартість пшеничного хліба у супермаркетах суттєво відрізняється. Якщо у мережі NOVUS буханку продають за 23,99 грн, то у Megamarket доведеться за нього віддати 27,90 грн. Експерти зазначають, що пшеничний хліб почав рости у ціні ще у серпні 2021 року, а у вересні ціна на нього складала 23,40 грн.

Батон також виріс у ціні. Зараз середня ціна "Київського" батона становить 24,33 грн/500 грамів, хоча ще у січні він коштував 23,02 грн/500 грамів. Відрізняється ціна на батон і в супермаркетах — в Auchan він коштує 24,70 грн, а в NOVUS – 23,96 грн.

Подорожчав в Україні й житній хліб. Зараз у супермаркетах його продають по 31,45 грн за 950 грамів, хоча місяць до цього його ціна становила 30,66 грн/900 грамів.

Читайте також: Категорія Споживач У лютому хліб знову подорожчає: хлібопекарі озвучили причину Експерти зазначають, що подорожчання хліба буде, але завдяки вжитим заходам покупці майже не відчують нових цін

Скільки коштує пачка цукру?

Цукор у кілограмових пачках в українських супермаркетах також виріс у ціні. Зараз за кілограм доведеться віддати 26,27 гривні, хоча ще у січні середня ціна на нього складала 25,78 гривні.

При цьому, ціна на трикілограмову пачку цукру знизилася — в лютому вона коштує 77,90 гривень, що майже на 4 грн дешевше, ніж у січні (у попередньому місяці її продавали по 81,80 грн).

Як змінилися ціни на м’ясо?

Попри здорожчання інших продуктів, м’ясу, свинині зокрема, вдалося знизитися у ціні. Про це повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

За їх даними, середня ціна на свинину живою масою цього тижня впала на 2,5%, проти минулого тижня, і склала 43,7 грн/кг.

"За результатами попередніх торгів оператори центральних та східних областей переглянули ціни на 0,5-2 грн/кг у бік пониження. Тож ціновий коридор у цих регіонах понизився до 43-45 грн/кг. Проте на Заході країни відбулася стабілізація цін в діапазоні 42-43,5 грн/кг", — йдеться у повідомленні АСУ.

Водночас зазначається, що представники м’ясопереробної галузі очікують стабілізації цін на закупівлю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилися ціни на продукти в Україні у 2022 році.