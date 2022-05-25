Частина українців може не платити за комуналку: на кого поширюється

Потрібно лише подати відповідні документи

Оплата комунальних платежів під час війни, коли багато українців просто виїхали зі своїх додому, не відключивши комунікації, цікавить багатьох. Влада нарешті пояснила, що компаніям-постачальникам не дозволяється нараховувати плату за послуги, якщо абонент відсутній за вказаною адресою більше 30 днів.

Докладніше пояснила заступник міністра громад та територій Наталія Хоцяновська, передає "РБК-Україна".

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Плата за комунальні послуги не нараховуватиметься, якщо людина відсутня за необхідною адресою більше 30 днів.

У цьому правилі є кілька винятків. Не вийде отримати безкоштовний період користувачам, які живуть у будинку/квартирі з лічильником. Навіть якщо ви виїхали, потрібно подавати показники щомісяця – повторюючи останні актуальні.

Не поширюватиметься подібна "пільга" і на оплату квартплати або послуг теплопостачання.

Що потрібно зробити людям, які потрапляють до категорії?

Оформіть заяву до свого постачальника послуг.

Додайте до неї хоча б один з наведених нижче документів (довідка про проходження лікування, довідка внутрішньо переміщеної особи або довідка про службу в армії)

Власне, саме довідка і буде аргументами, які дозволять переглянути рахунки за оплату комуналки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна заощадити на газовому опаленні, якщо немає можливості повністю від нього відмовитись.

Однак якщо такий варіант існує, ми також писали, якими альтернативними способами добре опалюється житло.