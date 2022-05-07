Вартість газу в Україні серйозно зросла: якими були ціни у квітні

Особлива ціна визначається з березня після змін у законодавстві

У квітні зросла фактична вартість блакитного палива — газ подорожчав більш ніж на 20%. Фактична вартість реалізації за квітень 2022 року склала 35 932,9 грн (1 228,3 доларів США) за 1 тисячу кубометрів. Зазначимо, що ця ціна не для споживача, якому і так належить у травні розбиратися в тонкощах нового способу підрахунку показань лічильника.

Ціну фактичної вартості реалізації оприлюднює Міненергетики. Вперше її було виведено у березні цього року. Застосовуються дані визначення податків. У березні ціна становила 29 390,8 гривні (1 004,6 доларів США).

Як визначається фактична ціна

Відповідно до оновлень у законодавстві ця цифра визначається у розрахунку із середньої митної вартості імпортного природного газу при його ввезенні в Україну (останні дані опубліковані за лютий — 29 550,3 грн (1 010,1 доларів США) за тисячу кубометрів) та середньоарифметичного значення котирувань цін газу на нідерландському хабі. Їхня середня цифра і складе фактичну ціну.

Навіщо потрібна фактична ціна реалізації газу

Цифру фактичної ціни газу використовують для визначення ставки рентної плати для видобутку газу. Вона диференційована в Україні за вартістю газу та віком та глибини свердловини. Наприклад, при видобуванні зі старої свердловини до 5000 метрів, якщо газ коштує 150 доларів США за тисячу кубів і менше, розмір ренти становитиме 14,5%, а якщо від 150 до 400 доларів — 29%.

Раніше "Телеграф" писав про перехід у обчисленні вартості газу з кубометрів на кіловат-години з травня. На ціні для кінцевого споживача це поки що не позначиться.