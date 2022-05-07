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Стоимость газа в Украине серьезно выросла: какими были цены в апреле

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Газ подорожал Новость обновлена 07 мая 2022, 09:00
Газ подорожал

Особая цена определяется с марта, после изменений в законодательстве

В апреле выросла фактическая стоимость голубого топлива — газ подорожал чуть более чем на 20%. Фактическая стоимость реализации за апрель 2022 составила 35 932,9 грн (1 228,3 долларов США) за 1 тысячу кубометров. Отметим, что эта цена не для потребителя, которому и так предстоит в мае разбираться в тонкостях нового способа подсчета показаний счетчика.

Цену фактической стоимости реализации публикует Минэнергетики. Впервые она была выведена в марте этого года. Применяются данные для определения налогов. В марте цена составляла 29 390,8 гривен (1 004,6 долларов США).

Как определяется фактическая цена

Согласно обновлениям в законодательстве эта цифра определяется в рассчете из средней таможенной стоимости импортного природного газа при его ввозе в Украину (последние данніе опубликованы за февраль — 29 550,3 грн (1 010,1 долларов США) за тысячу кубометров) и среднеарифметического значения котировок цен газа на нидерландском хабе. Их среднее число и составит фактическую цену.

Зачем нужна фактическая цена реализации газа

Цифру фактической цены на газ используют для определения ставки рентной платы для добычи газа. Она дифференцирована в Украине по стоимости газа и возрасту и глубины скважины. Например, при добыче из старой скважины до 5000 метров, если газ стоит 150 долларов США за тысячу кубов и меньше, размер ренті составит 14,5 %, а если от 150 до 400 — 29%.

Ранее "Телеграф" писал про переход в вычислении стоимости газа с кубометров на киловатт-часы с мая. На цене для конечного потребителя это пока не отразится.

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#Газ #Стоимость #Рента
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