День незалежності України: красиві картинки і поздоровлення зі святом
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"Телеграф" зібрав листівки, картинки і поздоровлення з Днем незалежності України.
У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День незалежності .
У 2021 році виповнюється 30 років з дня проголошення України вільною і незалежною державою. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності.
Відзначимо, що в честь 30-річчя незалежності України протягом трьох днів буде проходити безліч різних святкових заходів. Також, традиційно в столиці пройде військовий парад, репетицію якого провели 18 серпня.
"Телеграф" зробив добірку красивих листівок і картинок, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом.
Раніше, "Телеграф" писав, що через проведення репетиції параду в Києві перекриють частину вулиць — повний список.
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