День незалежності України: красиві картинки і поздоровлення зі святом

"Телеграф" зібрав листівки, картинки і поздоровлення з Днем незалежності України.

У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День незалежності .

У 2021 році виповнюється 30 років з дня проголошення України вільною і незалежною державою. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності.

Відзначимо, що в честь 30-річчя незалежності України протягом трьох днів буде проходити безліч різних святкових заходів. Також, традиційно в столиці пройде військовий парад, репетицію якого провели 18 серпня.

"Телеграф" зробив добірку красивих листівок і картинок, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом.

Раніше, "Телеграф" писав, що через проведення репетиції параду в Києві перекриють частину вулиць — повний список.