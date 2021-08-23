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День незалежності України: красиві картинки і поздоровлення зі святом

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День незалежності України: красиві картинки і поздоровлення зі святом Новина оновлена 22 серпня 2021, 17:44
День Незалежності України

"Телеграф" зібрав листівки, картинки і поздоровлення з Днем незалежності України.

У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День незалежності .

У 2021 році виповнюється 30 років з дня проголошення України вільною і незалежною державою. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності.

Відзначимо, що в честь 30-річчя незалежності України протягом трьох днів буде проходити безліч різних святкових заходів. Також, традиційно в столиці пройде військовий парад, репетицію якого провели 18 серпня.

"Телеграф" зробив добірку красивих листівок і картинок, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з цим великим святом.

Раніше, "Телеграф" писав, що через проведення репетиції параду в Києві перекриють частину вулиць — повний список.

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