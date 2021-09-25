Вдалої суботи! Кумедні листівки і картинки для гарного дня і чудового настрою
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Бажаємо всім гарної суботи!
Субота — це напевно один з найулюбленіших днів багатьох людей. Субота — це день коли нарешті можна виспатися, розслабитися, добре відпочити і цілий день нічого не робити, якщо звичайно ви не входите в число невезунчиків і працюєте на вихідних.
Якщо хтось в цей день відзначає свій день народження, ви можете привітати цю людину, відправивши йому красиву листівку.
Побажайте всім своїм знайомим, близьким і друзям вдалої суботи та початку вихідних, щоб майбутній відпочинок від роботи став ще кращим. А для цього Телеграф "підібрав для вас картинки і листівки" З добрим ранком суботи", які, ми сподіваємося, порадують і вас, і ваших близьких в цей день.
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