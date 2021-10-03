Рус

Гарної неділі! Красиві листівки і привітання

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Побажання доброго неділі Новина оновлена 03 жовтня 2021, 07:59
Побажання доброго неділі

Картинки для тих, хто знайшов в собі сили побажати доброго ранку в неділю.

Що може бути краще ранку неділі? Ти прокидаєшся, тобі не потрібно йти на роботу і ти можеш просто відпочити. Однак також у неділю ми відчуваємо змішані почуття, адже думка про те, що завтра на роботу вносить нотку негативу.

Також, на жаль, але нерідко багато хто працюють у вихідні, і навіть у неділю. Погодьтеся, вранці їм дуже важко. Так, поділіться з бідолахами хорошим настроєм, відправивши їм прикольні листівки з добрим недільним ранком.

"Телеграф" зібрав для вас і ваших близьких найкращі листівки і картинки з побажаннями з хорошої неділі.

З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки
З хорошою неділею — листівки

Нагадаємо, що в неділю, 3 жовтня, у всьому світі відзначають День грибника. Красиві листівки зі святом вже є на сайті "Телеграф".

Теги:
#Вітання #Картинки #Листівки #Доброго ранку
"Слуги народу" у Трускавці нагородили самих себе
Політика
Інвестняня і турбо жим-жим: "Слуги народу" вручили премії самі собі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" у Трускавці нагородили самих себе
Інвестняня і турбо жим-жим: "Слуги народу" вручили премії самі собі
Дата публікації
Категорія
В другій половині жовтня може піти сніг у Карпатах
Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні - Укргідрометцентр
Дата публікації
Категорія
"Слуга народу"
Депутатів напоїли і брали змором: джерела розповіли, навіщо насправді "слуг" зібрали в Трускавці
Дата публікації
Категорія
Газопровід
Постраждає "Газпром": в Росії розповіли про підводні камені транзиту газу до Угорщини в обхід України
Дата публікації
Категорія
Спікер ВР Дмитро Разумков
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова