З іменинами, Олено! Привітання з Днем ангела, красиві листівки, картинки.

12 листопада побажайте всього хорошого носіям імені Олена

Цієї п’ятниці, 12 листопада, привітання з Днем ангела приймає Олена, оскільки в православній церкві вшановують пам’ять преподобної Олени Сербської, королеви.

Ім’я Олена в перекладі з грецької означає "смолоскип". Значення у імені "сонячне", "світле".

У дитинстві Олени досить замкнуті. Вважають за краще суспільство родичей, а от з однолітками у спілкуванні бувають труднощі. В Олен завжди багато захоплень, вони винахідливі і можуть легко виявити брехуна, якщо такий з’явиться в їхньому оточенні. Своїм характером, як правило, схожі на батька. Віддають перевагу сімейним посиденькам. Додамо, що народжені 12 листопада мають спокійну і лагідну вдачу. Носити їм слід хризоліт.

"Телеграф" підготував барвисті листівки та картинки зі святом, якими ви можете привітати носієм імені Олена. Надішліть картинку з побажаннями всього найкращого адресату в соціальній мережі чи месенджері.

Листівки з іменинами Олени

Листівки з іменинами Олени

Листівки з іменинами Олени

Листівки з іменинами Олени

Листівки з іменинами Олени

Листівки з іменинами Олени

Листівки з іменинами Олени

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року православні віруючі відзначають низку церковних свят. Якого числа буде День Святого Іоанна Золотоуста та День апостола та євангеліста Матвія — читайте у матеріалі "Телеграф".