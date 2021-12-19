День святого Миколая 2021: душевні привітання та яскраві листівки до свята

Не забудьте у свято Миколая привітати своїх рідних та близьких

День святого Миколая 19 грудня відзначатимуть як діти, так і дорослі. І якщо перші у цей день мріють про подарунки та солодощі від святого, то другі вже давно виросли та розуміють, де під подушкою беруться сюрпризи. Однак це зовсім не означає, що повнолітні рідні та близькі не хочуть відчути чари свята.

В Україні з Днем Миколая Чудотворця пов’язано безліч прикмет та традицій — бажано спекти традиційне печиво "миколайчики" і, звичайно ж, привітати свою сім’ю та друзів.

Також з нагоди свята "Телеграф" підготував барвисті листівки та теплі вірші, які порадують їхніх отримувачів.

Вітання з Днем святого Миколая у листівках та віршах

***

Хай в повсякденні трапляється диво,

Жити багато та жити щасливо.

В день на Миколу бажань досягти,

Рік весь майбутній здоров’ям цвісти!

***

Хай свято чудо принесе,

Під подушку не різку покладе.

Хай Миколай щастя подарує,

Бо саме для цього по світу мандрує.

Хай вся родина здорова буде,

Лиш щастя та радість у дім прибуде.

Хай в цей день сміх лунає,

Всіх від проблем позбавляє.

***

Хай Миколай покладе під подушку

Щастя, здоров’я і вірних друзів,

Миру, любові, тепла і достатку,

Щоб посміхалися радо щоранку.

Хай Миколай принесе із собою

Світлої радості й спокою,

Сміху, щоб повна хата була,

І щоб накрили багато стола!

***

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щире серце тобі бажає,

У день Святого Миколая!

***

Вечір стане на порозі,

З`явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають –

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

Раніше "Телеграф" повідомляв, які православні церковні свята відзначають у грудні.