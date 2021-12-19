Красиві вітання та листівки з Днем святого Миколая

Привітайте дорогих людей зі світлим святом

У неділю, 19 грудня, згідно з церковним календарем, відзначається День Святого Миколая. Щороку цього дня православна церква вшановує пам’ять святого Миколая Чудотворця. Свято припадає на Різдвяний піст. Додамо, що католицька церква вшановує Святого Миколая 6 грудня.

Зимовий Миколай вважається покровителем моряків, студентів та торговців і особливо дітей. У ніч із 18 по 19 грудня дітлахам прийнято класти під подушку подарунки. Є ще Микола Літній, але його відзначають щороку 22 травня.

На честь свята "Телеграф" підготував добірку гарних віршів та листівок, якими ви можете привітати своїх близьких та знайомих зі святом 19 грудня. Також у цей день відзначають свої іменини усі чоловіки з ім’ям Микола. Листівки з Днем ангела є у нашому матеріалі.

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День святого Миколая Чудотворця 19 грудня: вітання та листівки

Миколай святий приходить, Щастя в кожен дім приводить. Хай здійсняться всі бажання, Мрії всі та сподівання! Цей святий творить дива, Хай радіє дітвора. Всі нехай будуть здорові, Живуть в мирі та любові!

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

Листівки з Днем святого Миколая Чудотворця 19 грудня

З Днем Святого Миколая Щиро, від душі вітаю! Хай дзвенять від сміху шибки, Хай в душі співають скрипки, Хай пісні не замовкають, Хай веселощі чекають, Хай здійсняться ваші мрії, Добра вам, щастя та надії!

У День Святого Миколая Хай щастя в дім ваш завітає, Хай принесе дарунків море, Веселощі й яскраві зорі. Хай буде все в цей день казково, І настрій буде хай чудовим. Краси бажаю, розмаїття, Добра й здоров’я на століття!

З Днем святого Миколая Шлю сьогодні привітання. Хай в чарівну ніч сьогодні Всі збуваються бажання. Хай Отець святий із неба Принесе дарунки милі. Щоб жилося завжди добре, В щасті, добрі, ласці й силі.

Додамо, що, як і в будь-яке свято, у День святого Миколая Чудотворця є свої традиції та заборони. Що категорично не можна робити 19 грудня — читайте у матеріалі "Телеграфа".