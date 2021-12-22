З Днем Анни! Душевні вітання та листівки з іменинами

Праведна Анна та її чоловік Йоаким стали батьками Борогодиці

Православні християни відзначають у середу, 22 грудня, День святої Анни – цього дня також святкується Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Цього дня іменини відзначають жінки з ім’ям Анна.

Ім’я Анна походить від давньоєврейського Ханна, що означає "прихильність", "відважність", "сила".

Привітання з Днем Анни

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Я в День Анни побажаю

Благ житейських та добра,

Щоб завжди тебе Свята

На щастя та любові вела.

Нехай вона тобі допоможе

Усі бажання втілити,

У світі, лагідності, смиренності

І з надією у серці жити.

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сімʼї любов та шану

Із днем ангела, Анно!

Раніше "Телеграф" писав, як привітати близьких із Різдвом 25 грудня.