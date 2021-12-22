З Днем Анни! Душевні вітання та листівки з іменинами
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Праведна Анна та її чоловік Йоаким стали батьками Борогодиці
Православні християни відзначають у середу, 22 грудня, День святої Анни – цього дня також святкується Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
Цього дня іменини відзначають жінки з ім’ям Анна.
Ім’я Анна походить від давньоєврейського Ханна, що означає "прихильність", "відважність", "сила".
Привітання з Днем Анни
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім’я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
***
Трохи норовлива, але мила, як дитя,
Анна наша — як примхлива хвиля,
Не даєш нам сумувати, ані дня!
З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,
що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,
А інколи приємно навіть помовчати…
І разом на вечірці в танці поскакати…
Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!
Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!
***
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Я в День Анни побажаю
Благ житейських та добра,
Щоб завжди тебе Свята
На щастя та любові вела.
Нехай вона тобі допоможе
Усі бажання втілити,
У світі, лагідності, смиренності
І з надією у серці жити.
***
Ангел твій зиму приносить,
І для тебе в небі просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сімʼї любов та шану
Із днем ангела, Анно!
Раніше "Телеграф" писав, як привітати близьких із Різдвом 25 грудня.
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