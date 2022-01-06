Прикольні колядки для дорослих на гроші та солодощі українською

Приготуйтеся до виступу в різдвяну ніч

Новий рік-2022 вже відсвяткували, і попереду ще одне сімейне свято — Різдво, коли всі близькі люди сідають за одним столом, колядують. Різдво Христове завжди було багате на обряди і звичаї. До них і належать різдвяні піснеспіви — колядки.

В Україні починають колядувати після сходу першої зірки, у Святвечір 6 січня. Найактивніше це відбувається наступного дня з ранку 7 січня, на саме Різдво. Ходити будинками та квартирами з різдвяними обрядовими піснями та примовками можуть і дівчатка, і хлопчики, і навіть дорослі.

До вашої уваги найсмішніші та прикольні різдвяні колядки для дорослих, які піднімуть настрій усім.

Різдвяні колядки-2022 на гроші

Коляд, коляд, коляда! Холод взимку не біда. Двері швидше відчиніть, Нас до себе запустіть! Всі, хто є у вашій хаті, Будуть дужі та багаті! На городі вродять густо І картопля, і капуста, Помідори й огірочки І для сина, і для дочки. Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п'ятака!

Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така, Дайте, дядьку, п'ятака. Як не дасте п'ятака, Візьму бика за рога. Не давайте копійки, Бо порвуться кишеньки, Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові!

Коляд, коляд, колядниця, Дайте тітко похмелиться, Сала, м’яса, ковбаси Та двадцятку на труси!!!

Різдвяні колядки-2022 на солодощі

Коляд-коляд-колядець, А я хлопець-молодець Я прийшов до вас додому У ці царськії хороми. Я ходив, колядував, Усе думав та гадав, Чи дадуть мені грошину Хоч маленьку копійчину, Чи дадуть мені цукерку, Ну або ще щось смачненьке… Колядку гарну знаю я, Ось моя вся коляда.

Бігла теличка да з березничка, Да й стала. Я тобі, дядьку, заколядую, Дай кусок сала! Бігла теличка да з березничка, Я й попасу. Я тобі, дядьку, заколядую, Дай ковбасу! Бігла теличка да з березничка, Забігла до дядька в двір. Я тобі, дядьку, заколядую, Дай, дядьку, пиріг. Як не даси пирога, Візьму вола за рога Да поведу на моріг, Та й викручу правий ріг, У ріг буду трубити, А воликом робити.

Ми колядували, Ми вас віншували, Нам ні пиріжечка, Нам ні шеляжечка, Нічого не дали. Посунемо далі; Де пиріг почуєм, Там заколядуєм.

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