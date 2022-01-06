Укр

Прикольные колядки для взрослых на деньги и сладости

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Начинают колядовать в некоторых областях Украины с вечера 6 января
Начинают колядовать в некоторых областях Украины с вечера 6 января

Приготовьтесь к выступлению в рождественскую ночь

Новый год-2022 уже отпраздновали, и впереди еще один семейный праздник — Рождество, когда все близкие люди садятся за одним столом, все колядуют. Рождество Христова всегда было богато обрядами и обычаями. К ним же и относятся рождественские песнопения — колядки.

В Украине начинают колядовать после восхода первой звезды, в Святвечер 6 января. Активней всего это происходит на следующий день с утра 7 января, на само Рождество. Ходить по домам и квартирам с рождественскими обрядовыми песнями и прибаутками могут и девочки, и мальчики, и даже взрослые.

Вашему вниманию самые смешные и прикольные рождественские колядки для взрослых, которые поднимут настроение всем.

Рождественские колядки-2022 на деньги

Мы пришли колядовать,

Вы готовьтесь наливать –

Приготовьте вы вино,

Чтоб рекой оно текло.

Мы за это прямо в дом

Счастье, радость приведём.

Чтоб остались у вас жить

Вы готовьтесь заплатить.

Нам насыпьте в кошелёк

Звонких денежек чуток.

Мы – весёлые ребята,

Знаем мы стихов богато.

Будем вас мы веселить,

Песни петь и в бубен бить.

Выходи скорей на двор,

Спрятались вы за забор!

Будем вместе танцевать,

Будем Рождество встречать!

А чтоб счастье в доме было,

Надо, чтоб вы заплатили

Нам за песни и стихи,

Ещё дали пироги!

Бьём поклон, друзья, вам низкий,

Путь наш был совсем неблизкий.

Мы с собой вам привезли

Песни, танцы и стихи.

Долго ездили по свету,

За старанья ждём монету.

А за это сей же час,

Счастье сбудется у вас.

Светит яркая звезда,

Наступила коляда.

Мы наряды натянули,

Песни вместе затянули.

Мы пришли вас поздравлять,

Рождество здесь прославлять.

Доставайте кошелёчек,

Сыпьте мелочь нам в мешочек.

Рождественские колядки-2022 на сладости

Вас поздравим с Рождеством

И колядку вам споём,

Прочитаем вам стихи,

Приготовьте пироги.

И готовьте нам монетку,

Сладкую ещё конфетку.

Будет счастья полон дом,

Поздравляем с Рождеством.

Мы пришли колядовать

Будем с вами танцевать,

Будем вам добра желать.

Вы за это, дорогие,

Приготовьте пироги.

Вкусные и сочные,

С начиночкой молочною.

Пусть наполнится ваш дом

Светом, счастьем и добром.

Дорогие вы друзья,

К вам пришли мы ведь не зря,

Будем песни петь для вас

В этот тёмный зимний час.

Пусть скорей придут в ваш дом

Счастье, радость, мир с добром.

Вы за наше пожеланье

Конфет насыпьте на прощанье.

Мы к вам заехали на час,

Чтоб с Рождеством поздравить вас.

Здоровья, счастья пожелать

И тёплых слов ещё сказать.

Готовьте вы для нас, друзья,

Конфеток вкусных полведра.

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Теги:
#Рождество #Колядки
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