Короткі привітання з Днем студента: вірші, проза та листівки

День студента в Україні святкують двічі на рік – 17 листопада та 25 січня.

У вівторок, 25 січня, відзначається День студента — "професійне" свято всіх, хто навчаються зараз в університетах, та тих, хто вже закінчив ВНЗ. Цього дня студенти організовують різноманітні розважальні заходи: концерти, виставки, вечірки.

Зазначимо, що День студента 25 січня відзначає російське студентство, в той час, коли українські студенти святкують своє свято — 17 листопада.

Також, окрім Дня студента, у цей день відзначається Тетянин день. Церква вшановує пам’ять мучениці Татіани Римської, яка свого часу постраждала за свою віру в Христа.

"Телеграф" склав підбірку гарних коротких привітань із Днем студента

Привітання з Днем студента у картинках

Короткі привітання з Днем студента

Від сесії до сесії живуть студенти весело,

А сесія — всього два рази в рік.

Студентом бути — знання здобути,

Усе взнати, як вчила мати.

Гризіть науки граніт нелегкий,

Без втоми й муки, бажаєм злету.

***

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

***

З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.

***

Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!

***

Вітаю тих, хто здобуває "вищу" -

Від вас залежить майбуття.

Нехай міцним буде граніт науки

І в світлих головах примножаться знання.

***

У день студента бажаю тобі насолоджуватися кожним днем. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії – легкими, стипендія – підвищеною, вечірки – запам'ятовуються, друзі — веселяться разом з тобою!

***

З днем студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!

Також "Телеграф" пропонує вам добірку гарних поздоровлень із днем Тетяни своїми словами.