Короткі привітання з Днем студента: вірші, проза та листівки
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1
День студента в Україні святкують двічі на рік – 17 листопада та 25 січня.
У вівторок, 25 січня, відзначається День студента — "професійне" свято всіх, хто навчаються зараз в університетах, та тих, хто вже закінчив ВНЗ. Цього дня студенти організовують різноманітні розважальні заходи: концерти, виставки, вечірки.
Зазначимо, що День студента 25 січня відзначає російське студентство, в той час, коли українські студенти святкують своє свято — 17 листопада.
Також, окрім Дня студента, у цей день відзначається Тетянин день. Церква вшановує пам’ять мучениці Татіани Римської, яка свого часу постраждала за свою віру в Христа.
"Телеграф" склав підбірку гарних коротких привітань із Днем студента
Привітання з Днем студента у картинках
Короткі привітання з Днем студента
Від сесії до сесії живуть студенти весело,
А сесія — всього два рази в рік.
Студентом бути — знання здобути,
Усе взнати, як вчила мати.
Гризіть науки граніт нелегкий,
Без втоми й муки, бажаєм злету.
***
Хай іспити самі здаються,
А заліковки від щастя сміються!
Радуйся і живи моментом,
Вітаємо з днем студента!
***
З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.
***
Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!
***
Вітаю тих, хто здобуває "вищу" -
Від вас залежить майбуття.
Нехай міцним буде граніт науки
І в світлих головах примножаться знання.
***
У день студента бажаю тобі насолоджуватися кожним днем. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії – легкими, стипендія – підвищеною, вечірки – запам'ятовуються, друзі — веселяться разом з тобою!
***
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***
В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!
Також "Телеграф" пропонує вам добірку гарних поздоровлень із днем Тетяни своїми словами.