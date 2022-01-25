Тетянин день 25 січня: короткі СМС-привітання, яскраві листівки

Милі побажання для всіх Тетян з їхніми іменинами

Сьогодні, 25 січня, — улюблена дата всіх жінок, яким батьки подарували чудове ім’я Тетяна. Цього вівторка відзначається церковне свято, яке шанує римську мученицю Тетяну — дівчину, яка віддала життя за віру в Христа.

Цього дня представницям прекрасної статі заведено дарувати символічні подарунки та квіти, а також вітати з іменинами.

З цієї нагоди "Телеграф" зробив добірку коротких SMS-привітання в віршах з Днем ангела Тетяни, підготував оригінальні листівки та картинки.

Листівки з Днем Тетяни 25 січня

З днем ангела, Танюша, Таня! Ти — неймовірна, як завжди. І мої щирі привітання У день святковий цей прийми. Щоб тіло ніжилось від ласки, А вуха — від приємних слів. Щоб друзі не вдягали маски, І щоб не було ворогів.

Бажаю океан натхнень У свято, у Тетянин день! Веселощів бажаю купу І однодумців цілу групу. Зізнань бажаю й компліментів, Приємних, радісних моментів, Уваги, шани Вам, любові, Чекають успіхи хай нові!

Листівки з Днем Тетяни 25 січня

З днем Тетяни привітати Поспішаю я в цю днину! Щастя-долі побажати І здоров’я всій родині. Море радості, кохання, Благих днів та світлих дум, Хай здійсняться всі бажання, Й стороною мине сум!

Листівки з Днем Тетяни 25 січня

Тетянин день. Я Вас вітаю! Нехай свята охороняє, На нові звершення і цілі Хай неодмінно надихає. Підкаже хай вона на вушко Вам відповідь на всі питання, Веде доріжкою удачі Вас до щасливого призвання.

Листівки з Днем Тетяни 25 січня

З днем Тетяни, моя люба, Будь завжди щаслива. Хай Свята дарує мудрість І кохання щире. Чує хай свята Тетяна Всі твої бажання, Допоможе в час важкий Смутку і зітхання.

Листівки з Днем Тетяни 25 січня

З Днем Тетяниним сердечно Привітати тебе хочу, Хай небесні тобі сили Радість та любов пророчать. Хай щастить тобі, Тетянко, Мрії здійсняться нехай, Те, що янгол завжди поруч Нерушимо пам’ятай.

Варто додати, що цього дня багато пострадянських країн відзначають День студента. Чому Україна не має до цього ніякого відношення — читайте у нашому попередньому матеріалі.