З Днем бухгалтера! Яскраві привітальні листівки та картинки зі святом
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Бажаємо всім бухгалтерам України, щоб дебет завжди зводився з кредитом!
У суботу, 16 липня, своє професійне свято відзначають одні з найпотрібніших та найпопулярніших фахівців в Україні, та й загалом у світі, бухгалтери та аудитори — День бухгалтера. Бухгалтери — це люди, яких відрізняє уважність до цифр і точність у підрахунках. Варто зазначити, що бухгалтера "багаті" на свята, адже всеукраїнського свята, 10 листопада, відзначається також і Міжнародний день бухгалтера.
Зазначимо, що День бухгалтера — це професійне свято не лише бухгалтерів та аудиторів, а й викладачів економічних вишів, студентів та фахівців у сфері бухгалтерського обліку.
"Телеграф" вітає всіх бухгалтерів і публікує найкрасивіші привітання до свята у листівках, картинках, віршах та прозі.
Привітання з Днем бухгалтера 2022: картинки та листівки
Привітання з Днем бухгалтера 2022: вірші та проза
Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.
Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.
Вітаю із Днем бухгалтера! Бажаю точних розрахунків у роботі, приємних робочих днів та не менш приємного відпочинку.
З днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
За що повага від людей!
У День бухгалтера бажаю море удачі та везіння, здоров’я та спокою, кар’єрного зростання, процвітання та високої заробітної плати. А ще хочеться побажати, щоб у житті все завжди було просто, як у таблиці множення!
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Декларації самі дають звіти,
А прихильники дарують квіти.
Щоб важка ваша робота
Приємною була завжди.
І лиш велика банкнота
З вами перейшла на "ти".
Така важлива і важка робота з цифрами та звітами, тому я бажаю не втомлюватись усім бухгалтерам. Нехай завжди буде час на себе і відпочинок, щоб відновити запас сил для нових розрахунків. Зі святом, бухгалтере!
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