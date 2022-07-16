З Днем бухгалтера! Яскраві привітальні листівки та картинки зі святом

Бажаємо всім бухгалтерам України, щоб дебет завжди зводився з кредитом!

У суботу, 16 липня, своє професійне свято відзначають одні з найпотрібніших та найпопулярніших фахівців в Україні, та й загалом у світі, бухгалтери та аудитори — День бухгалтера. Бухгалтери — це люди, яких відрізняє уважність до цифр і точність у підрахунках. Варто зазначити, що бухгалтера "багаті" на свята, адже всеукраїнського свята, 10 листопада, відзначається також і Міжнародний день бухгалтера.

Зазначимо, що День бухгалтера — це професійне свято не лише бухгалтерів та аудиторів, а й викладачів економічних вишів, студентів та фахівців у сфері бухгалтерського обліку.

"Телеграф" вітає всіх бухгалтерів і публікує найкрасивіші привітання до свята у листівках, картинках, віршах та прозі.

Привітання з Днем бухгалтера 2022: картинки та листівки

Привітання з Днем бухгалтера 2022: вірші та проза

Хай милують око ваше Дебет, кредит та баланс, В касі завжди вистачає На зарплату і аванс. Сил бажаємо, натхнення, Позитиву лиш в житті, Щастя хай вас не залишить Жодний раз на самоті.

Вітаю із Днем бухгалтера! Бажаю точних розрахунків у роботі, приємних робочих днів та не менш приємного відпочинку.

З днем бухгалтера вітаю, Рівноваги вам бажаю, Хай в кишенях буде густо, В гаманцях також не пусто, У роботі все окей, За що повага від людей!

У День бухгалтера бажаю море удачі та везіння, здоров’я та спокою, кар’єрного зростання, процвітання та високої заробітної плати. А ще хочеться побажати, щоб у житті все завжди було просто, як у таблиці множення!

Хай гроші самі рахуються, А звіти самі друкуються. Декларації самі дають звіти, А прихильники дарують квіти. Щоб важка ваша робота Приємною була завжди. І лиш велика банкнота З вами перейшла на "ти".

Така важлива і важка робота з цифрами та звітами, тому я бажаю не втомлюватись усім бухгалтерам. Нехай завжди буде час на себе і відпочинок, щоб відновити запас сил для нових розрахунків. Зі святом, бухгалтере!

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