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З Днем бухгалтера! Яскраві привітальні листівки та картинки зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З 2018 року свято стало назватись Днем бухгалтера та аудитора
З 2018 року свято стало назватись Днем бухгалтера та аудитора

Бажаємо всім бухгалтерам України, щоб дебет завжди зводився з кредитом!

У суботу, 16 липня, своє професійне свято відзначають одні з найпотрібніших та найпопулярніших фахівців в Україні, та й загалом у світі, бухгалтери та аудитори — День бухгалтера. Бухгалтери — це люди, яких відрізняє уважність до цифр і точність у підрахунках. Варто зазначити, що бухгалтера "багаті" на свята, адже всеукраїнського свята, 10 листопада, відзначається також і Міжнародний день бухгалтера.

Зазначимо, що День бухгалтера — це професійне свято не лише бухгалтерів та аудиторів, а й викладачів економічних вишів, студентів та фахівців у сфері бухгалтерського обліку.

"Телеграф" вітає всіх бухгалтерів і публікує найкрасивіші привітання до свята у листівках, картинках, віршах та прозі.

Привітання з Днем бухгалтера 2022: картинки та листівки

Привітання з Днем бухгалтера 2022
Привітання з Днем бухгалтера 2022
Привітання з Днем бухгалтера 2022
Привітання з Днем бухгалтера 2022
Привітання з Днем бухгалтера 2022
Привітання з Днем бухгалтера 2022

Привітання з Днем бухгалтера 2022: вірші та проза

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

Вітаю із Днем бухгалтера! Бажаю точних розрахунків у роботі, приємних робочих днів та не менш приємного відпочинку.

З днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей!

У День бухгалтера бажаю море удачі та везіння, здоров’я та спокою, кар’єрного зростання, процвітання та високої заробітної плати. А ще хочеться побажати, щоб у житті все завжди було просто, як у таблиці множення!

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на "ти".

Така важлива і важка робота з цифрами та звітами, тому я бажаю не втомлюватись усім бухгалтерам. Нехай завжди буде час на себе і відпочинок, щоб відновити запас сил для нових розрахунків. Зі святом, бухгалтере!

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у червні 2022 року.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День бухгалтера #Привітання з днем бухгалтера