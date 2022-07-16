Укр

С Днем бухгалтера! Яркие поздравительные открытки и картинки с праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
204
С 2018 года праздник стал назваться Днем бухгалтера и аудитора
С 2018 года праздник стал назваться Днем бухгалтера и аудитора

Желаем всем бухгалтерам Украины чтобы дебет всегда сводился с кредитом!

В субботу, 16 июля, свой профессиональный праздник отмечают одни из самых нужных и востребованных специалистов в Украине, да и в целом в мире, бухгалтера и аудиторы — День бухгалтера. Бухгалтера — это люди, которых отличает внимательность к цифрам и точность в подсчетах. Стоит отметить, что бухгалтера "богаты" на праздники, ведь всеукраинского праздника, 10 ноября отмечается также и Международный день бухгалтера.

Отметим, что День бухгалтера — это профессиональный праздник не только бухгалтеров и аудиторов, но преподавателей экономических вузов, студентов и специалистов в сфере бухгалтерского учета.

"Телеграф" поздравляет всех бухгалтеров, и публикует самые красивые поздравления к празднику в открытках, картинках, стихах и прозе.

Поздравления с Днем бухгалтера 2022: картинки и открытки

Поздравления с Днем бухгалтера 2022
Поздравления с Днем бухгалтера 2022
Поздравления с Днем бухгалтера 2022
Поздравления с Днем бухгалтера 2022
Поздравления с Днем бухгалтера 2022
Поздравления с Днем бухгалтера 2022

Поздравления с Днем бухгалтера 2022: стихи и проза

В День бухгалтера желаю

Вам забыть проблемы все,

В радость чтоб была работа,

Счастье в доме и семье,

В жизни чтоб всегда был праздник,

На душе цвела весна,

Пусть во всех делах удача

Будет рядышком всегда!

Поздравляю с Днем бухгалтера! Желаю точных расчетов в работе, приятных рабочих дней и не менее приятного отдыха.

С Днем бухгалтера поздравить

Вас сегодня я хочу.

Пусть балансы и отчеты

Будут все вам по плечу.

Пусть растет доход ваш личный,

Пусть проверка не грозит.

Мир финансовых просторов

Будет пусть для вас открыт.

В День бухгалтера желаю море удачи и везения, здоровья и спокойствия, карьерного роста, процветания и высокой заработной платы. А ещё хочется пожелать, чтобы в жизни всё и всегда было просто, как в таблице умножения!

Пусть квартальные отчеты —

Будут вовремя сданы,

Ведь сегодня праздник яркий,

День бухгалтера страны.

Деньги пусть рекою льются,

В Ваш не скромненький бюджет,

Мы желаем в жизни счастья,

Лишь везения букет!

Такая важная и трудная работа с цифрами и отчетами, поэтому я желаю не уставать всем бухгалтерам. Пусть будет всегда время на себя и отдых, чтобы восстановить запас сил для новых расчетов. С праздником, бухгалтера!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в июне 2022 года.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #День бухгалтера #Поздравления с днем бухгалтера