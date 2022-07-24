З днем ангела Ольги! Красиві привітання з іменинами у картинках та листівках
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Ім'я Ольга – досить поширене в Україні.
У неділю, 24 липня, православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної княгині Ольги, а це означає, що всі дівчата, які мають ім'я святої, відзначають свої іменини.
Версій про походження імені Ольга кілька: один варіант говорить, що ім'я походить від давньоскандинавського Helga і означає "свята", "світла", "ясна", "мудра", "священна", "фатальна", а згідно з другою версією, ім'я має давньослов'янське коріння, і з'явилося від імен Вольга, Волх і означає "сонячна", "хороша", "значна", "велика".
Олі – різнобічні особистості. Вони дуже веселі та товариські, життєрадісні та в будь-якій ситуації залишаються оптимістками. Завжди залишаються вірними власним переконанням. Витривалі, безкорисливі, спокійні та дуже цілеспрямовані.
"Телеграф" вітає всіх Оль із Днем ангела, і на честь свята ми зібрали гарні та яскраві привітання з іменинами, які можна відправити винуватці урочистостей, щоб підняти їй настрій.
Привітання з іменинами Ольги 2022: картинки та листівки
Привітання з іменинами Ольги 2022: вірші та проза
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
Оленько, нехай життя твоє завжди буде легким і повітряним, як повітряні кульки, такою ж яскравою і строкатою, сповненою радості та позитиву. Нехай над головою твоєю завжди сяє сонце, обіймаючи тебе своїм промінням, граючи в твоїм волоссі, підкреслюючи твою красу. Будь завжди такою ж доброю і ніжною, радуй своєю прекрасною чарівністю цей світ і завжди будь щаслива.
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
Ольга-Оленька, в день твоїх іменин бажаю залишатися чудовою людиною, жінкою, подругою! Бути промінцем світла у похмурий день і веселкою після дощу! Бажаю, щоби все в житті виходило!
Побажаю тобі, Ольго,
Стати щасливою неминуче,
Нехай успіх і радість тільки
Будуть для тебе одягом!
І все краще, що сниться,
Нехай здійсниться в реалі,
Життя, як карусель, крутиться,
Проганяючи геть печалі!
Вітаю з Днем Ольги та бажаю милості Божої, любові та світлої надії у житті, радості у кожний твій новий день. Нехай твої очі сяють від щастя, а твоє серце нехай наповнюється щирою добротою.
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