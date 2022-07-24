З днем ангела Ольги! Красиві привітання з іменинами у картинках та листівках

Ім'я Ольга – досить поширене в Україні.

У неділю, 24 липня, православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної княгині Ольги, а це означає, що всі дівчата, які мають ім'я святої, відзначають свої іменини.

Версій про походження імені Ольга кілька: один варіант говорить, що ім'я походить від давньоскандинавського Helga і означає "свята", "світла", "ясна", "мудра", "священна", "фатальна", а згідно з другою версією, ім'я має давньослов'янське коріння, і з'явилося від імен Вольга, Волх і означає "сонячна", "хороша", "значна", "велика".

Олі – різнобічні особистості. Вони дуже веселі та товариські, життєрадісні та в будь-якій ситуації залишаються оптимістками. Завжди залишаються вірними власним переконанням. Витривалі, безкорисливі, спокійні та дуже цілеспрямовані.

"Телеграф" вітає всіх Оль із Днем ангела, і на честь свята ми зібрали гарні та яскраві привітання з іменинами, які можна відправити винуватці урочистостей, щоб підняти їй настрій.

Привітання з іменинами Ольги 2022: картинки та листівки

Привітання з іменинами Ольги 2022: вірші та проза

В день ангела для тебе, Олю, Хай щиро посміхнеться світ навколо, І по безкрайньому життєвім полі, Розстелить квітами стежину доля! Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає, А все найкраще ще попереду чекає, Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю, І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

Оленько, нехай життя твоє завжди буде легким і повітряним, як повітряні кульки, такою ж яскравою і строкатою, сповненою радості та позитиву. Нехай над головою твоєю завжди сяє сонце, обіймаючи тебе своїм промінням, граючи в твоїм волоссі, підкреслюючи твою красу. Будь завжди такою ж доброю і ніжною, радуй своєю прекрасною чарівністю цей світ і завжди будь щаслива.

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті, З Днем Ангела Ольга, моя добра й мила, Хай буде радість у твоїй душі, І понад все — щоб була ти щаслива!

Ольга-Оленька, в день твоїх іменин бажаю залишатися чудовою людиною, жінкою, подругою! Бути промінцем світла у похмурий день і веселкою після дощу! Бажаю, щоби все в житті виходило!

Побажаю тобі, Ольго, Стати щасливою неминуче, Нехай успіх і радість тільки Будуть для тебе одягом! І все краще, що сниться, Нехай здійсниться в реалі, Життя, як карусель, крутиться, Проганяючи геть печалі!

Вітаю з Днем Ольги та бажаю милості Божої, любові та світлої надії у житті, радості у кожний твій новий день. Нехай твої очі сяють від щастя, а твоє серце нехай наповнюється щирою добротою.

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