День святої Ольги 2023: що можна і не варто робити в це свято

Хрестили Ольгу у Константинополі під ім’ям Олена

Цього понеділка православна церква, згідно з церковним календарем, відзначає пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги. Саме 24 липня відбуваються спеціальні релігійні служби на її честь, і віряни звертаються до неї з молитвами. Особливо часто святу княгиню Ольгу просять про допомогу у важких життєвих ситуаціях, про благополучне заміжжя, захист своєї сім’ї та дітей. Крім того, до неї звертаються з проханням про повернення чоловіків до родин.

Про Ольгу почали знати, коли вона вийшла заміж за київського князя Ігоря. Однак невдовзі його вбили, Ольга проявила себе як рішучий та мудрий лідер. За переказами, княгиня погодилася вийти заміж за ватажка древлян, які вбили її чоловіка. Але після прибуття послів до Ольги, вона наказала закопати їх живцем. Згідно з легендою, Ольга жорстоко помстилася древлянам за їхні вчинки, наказавши спалити їхню столицю і знищити її мешканців або відправити їх у рабство.

Помстившись за Ігоря, Ольга взялася за реформування Русі, запровадивши адміністративні зміни та розробивши систему оподаткування. Також, будучи регентом за малолітнього сина Святослава, встановила межі Київської Русі. Пізніше княгиня хрестилася у Константинополі, прийнявши ім’я Олена.

День святої Ольги: традиції

Цього особливого дня православні мають виконати кілька важливих обрядів:

Відвідати церковні служби та взяти участь у святкуванні дня пам’яті святої Ольги. Якщо відвідування храму неможливе, можна помолитися вдома, вшановуючи пам’ять про княгиню.

Після обіду можна зайнятися роботою на городах. У народі це свято називається "Ольга Страдниця" та пов’язане зі збиранням врожаю жита.

Згідно з переказами, також заведено збирати гриби та малину. Мисливці вважають святу Ольгу своєю покровителькою і, здійснивши молитву перед її іконою, вирушають на полювання.

Що не можна робити 24 липня

Під суворою забороною цього дня лайка, сварки та невдоволення долею та матеріальними речами. Також не можна ставити мирські справи вище за духовні.

Нагадаємо, що з 1 вересня багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.