День святой Ольги 2023: что можно и нельзя делать в этот праздник

Крестили Ольгу в Константинополе под именем Елена

В этот понедельник православная церковь, согласно церковному календарю, отмечает память святой равноапостольной княгини Ольги. Именно 24 июля совершаются специальные религиозные службы в ее честь, и верующие обращаются к ней с молитвами. Особенно часто святую княгиню Ольгу просят о помощи в трудных жизненных ситуациях, о благополучном замужестве, защите своей семьи и детей. Кроме того, к ней обращаются с просьбой о возвращении мужей в семьи.

Об Ольге стали знать, когда она вышла замуж за киевского князя Игоря. Однако вскоре его убили, Ольга проявила себя как решительный и мудрый лидер. По преданию, княгиня согласилась выйти замуж за предводителя древлян, которые убили ее мужа. Но по прибытии послов к Ольге, она приказала закопать их живьем. Согласно легенде, Ольга жестоко отомстила древлянам за их поступки, приказав сжечь их столицу и уничтожить её жителей либо отправить их в рабство.

Отомстив за Игоря, Ольга взялась за реформирование Руси, внедрив административные изменения и разработав систему налогообложения. Также, будучи регентом при малолетнем сыне Святославе, установила границы Киевской Руси. Позже княгиня крестилась в Константинополе, приняв имя Елена.

День святой Ольги: традиции

В этот особый день православные должны выполнить несколько важных обрядов:

Посетить церковные службы и принять участие в праздновании дня памяти святой Ольги. Если посещение храма невозможно, можно помолиться дома, чтя память о княгине.

После обеда можно заняться работой на огородах. В народе этот праздник называется "Ольга Страдница" и связан с уборкой урожая ржи.

Согласно преданию, также принято собирать грибы и малину. Охотники считают святую Ольгу своей покровительницей и, совершив молитву перед ее иконой, отправляются на охоту.

Что нельзя делать 24 июля

Под строгим запретом в этот день ругань, ссоры и недовольство судьбой и материальными вещами. Также нельзя ставить мирские дела превыше духовных.

Напомним, что с 1 сентября многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.