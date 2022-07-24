Прикольні привітання начальниці з днем народження: жартівливі картинки та листівки

Прикольні привітання з днем народження керівникові жінки у матеріалі "Телеграфа".

День народження — одна з найприємніших подій у році, і часто так буває, що зустрічати її доводиться на роботі, і не лише рядовим співробітникам, а й начальникам та начальницям. Якщо ви працюєте в офісі, то найкраще привітати з днем народження свого начальника та начальницю особисто, а якщо ви працюєте дистанційно, то чому б не надіслати гарну листівку з привітаннями та теплими словами побажань у соцмережі чи месенджері. А якщо у вас ще й добрі стосунки з керівництвом, то моно відправити прикольне привітання з днем народження.

"Телеграф" підготував для вас найсмішніші та прикольні вітальні листівки та картинки з днем народження керівнику жінці, а також пропонуємо вам яскраві та веселі привітання в віршах і прозі для начальниці.

Прикольні привітання начальниці з днем народження: картинки та листівки

Привітання з днем народження начальниці: прикольні вірші та проза

Керівник Ви — просто клас, Приклад ми беремо з Вас, Ви розумний та терплячий, Просто ідеал ходячий, Ось таким і залишайтесь, З колективом родичайтесь, Зарплатню на всіх діліть, Та підлеглих не сваріть, З Вами весело жартуєм, Але дуже Вас шануєм, З днем народження вітаєм Та підвищення бажаєм!

Вітаю вічно молоду, неповторно прекрасну, чудову у всьому жінку! Бажаю завжди залишатися соковитою та смачною, як виноград, навіть тоді, коли ти станеш вишуканою родзинкою. Бажаю, щоб заряд твоєї батареї "Енерджайзер" ніколи не підбивав. Завжди будь такою ж активною. Прагни до підкорення різних вершин, збираючи дорогою на свою голову найнеймовірніші пригоди!

Знає кожен працівник — Ви чудовий керівник. З вами гарно працювати. То ж дозвольте привітати З днем народження, зі святом! Буде планів хай багато. Й всі вони нехай здійсняться. Хай дохід приносить праця!

Бажаю тобі завжди відчувати себе королевою на святі життя і з сліпучою усмішкою впевненою ходою крокувати лише вперед! Нехай коханий носить на руках і захоплюється тобою, адже ти чудова! Нехай кожен твій день буде сповнений добра, удачі та здійснення маленьких і великих бажань!

Від усього колективу Щирі Ви прийміть вітання! Хай у Вас все буде добре, І здійсняться всі бажання. Хай добробут та достаток Завжди будуть поруч з Вами. Також щастя Вам й здоров’я, Вдачі, радості й наснаги.

Жінка це вічний генератор ідей, нових вражень, радісних емоцій, сюрпризів. Так дозволь привітати тебе з днем народження та побажати тобі, щоб твій генератор завжди був включений на повну потужність! Будь щаслива!

Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальникові з днем народження колективу.