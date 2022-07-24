Прикольні привітання начальниці з днем народження: жартівливі картинки та листівки
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Прикольні привітання з днем народження керівникові жінки у матеріалі "Телеграфа".
День народження — одна з найприємніших подій у році, і часто так буває, що зустрічати її доводиться на роботі, і не лише рядовим співробітникам, а й начальникам та начальницям. Якщо ви працюєте в офісі, то найкраще привітати з днем народження свого начальника та начальницю особисто, а якщо ви працюєте дистанційно, то чому б не надіслати гарну листівку з привітаннями та теплими словами побажань у соцмережі чи месенджері. А якщо у вас ще й добрі стосунки з керівництвом, то моно відправити прикольне привітання з днем народження.
"Телеграф" підготував для вас найсмішніші та прикольні вітальні листівки та картинки з днем народження керівнику жінці, а також пропонуємо вам яскраві та веселі привітання в віршах і прозі для начальниці.
Прикольні привітання начальниці з днем народження: картинки та листівки
Привітання з днем народження начальниці: прикольні вірші та проза
Керівник Ви — просто клас,
Приклад ми беремо з Вас,
Ви розумний та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З Вами весело жартуєм,
Але дуже Вас шануєм,
З днем народження вітаєм
Та підвищення бажаєм!
Вітаю вічно молоду, неповторно прекрасну, чудову у всьому жінку! Бажаю завжди залишатися соковитою та смачною, як виноград, навіть тоді, коли ти станеш вишуканою родзинкою. Бажаю, щоб заряд твоєї батареї "Енерджайзер" ніколи не підбивав. Завжди будь такою ж активною. Прагни до підкорення різних вершин, збираючи дорогою на свою голову найнеймовірніші пригоди!
Знає кожен працівник —
Ви чудовий керівник.
З вами гарно працювати.
То ж дозвольте привітати
З днем народження, зі святом!
Буде планів хай багато.
Й всі вони нехай здійсняться.
Хай дохід приносить праця!
Бажаю тобі завжди відчувати себе королевою на святі життя і з сліпучою усмішкою впевненою ходою крокувати лише вперед! Нехай коханий носить на руках і захоплюється тобою, адже ти чудова! Нехай кожен твій день буде сповнений добра, удачі та здійснення маленьких і великих бажань!
Від усього колективу
Щирі Ви прийміть вітання!
Хай у Вас все буде добре,
І здійсняться всі бажання.
Хай добробут та достаток
Завжди будуть поруч з Вами.
Також щастя Вам й здоров’я,
Вдачі, радості й наснаги.
Жінка це вічний генератор ідей, нових вражень, радісних емоцій, сюрпризів. Так дозволь привітати тебе з днем народження та побажати тобі, щоб твій генератор завжди був включений на повну потужність! Будь щаслива!
Раніше "Телеграф" публікував вітання чоловікові начальникові з днем народження колективу.