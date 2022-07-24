День ангела Ольги 2022: красиві привітання з іменинами у віршах, яскраві листівки

24 липня православні віряни молитовно вшановують образ великої жінки

У неділю, 24 липня, православна церква вшановує пам’ять рівноапостольної княгині Ольги, а це означає, що всі дівчата і жінки, яких назвали іменем святої, відзначають у цей день свої іменини.

Бувши дружиною великого князя Ігоря, після його вбивства древлянами Ольга направила всі свої сили на управління Київською Руссю (з 945 по 960 рр.). Княгиня перша з правителів Русі прийняла християнство та отримала ім’я Олена. Зарахована до лику святих Ольга була у 1547 році.

Іменини Ольги 24 липня — історія походження імені

Це ім’я має дві версії походження. За однією з них — це давньоруське ім’я, раніше запозичене зі скандинавських мов, а точніше утворене від імені Хельга ("свята", "священна", "світла", "ясна", "мудра", "фатальна"). За другою версією — це давньослов’янське ім’я і походить від чоловічого імені Вольга. Також вважається, що ім’я Ольга є жіночою формою чоловічого імені Олег.

З Днем Ольги 24 липня — листівки та картинки

День Ольги 2022 — вірші з іменинами

В день ангела для тебе, Олю,

Хай щиро посміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

* * *

Твоє ім'я Ольга — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

* * *

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!

* * *

Сьогодні настали іменини

У Ольги, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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