День ангела Ольги 2022: красиві привітання з іменинами у віршах, яскраві листівки
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24 липня православні віряни молитовно вшановують образ великої жінки
У неділю, 24 липня, православна церква вшановує пам’ять рівноапостольної княгині Ольги, а це означає, що всі дівчата і жінки, яких назвали іменем святої, відзначають у цей день свої іменини.
Бувши дружиною великого князя Ігоря, після його вбивства древлянами Ольга направила всі свої сили на управління Київською Руссю (з 945 по 960 рр.). Княгиня перша з правителів Русі прийняла християнство та отримала ім’я Олена. Зарахована до лику святих Ольга була у 1547 році.
Іменини Ольги 24 липня — історія походження імені
Це ім’я має дві версії походження. За однією з них — це давньоруське ім’я, раніше запозичене зі скандинавських мов, а точніше утворене від імені Хельга ("свята", "священна", "світла", "ясна", "мудра", "фатальна"). За другою версією — це давньослов’янське ім’я і походить від чоловічого імені Вольга. Також вважається, що ім’я Ольга є жіночою формою чоловічого імені Олег.
З Днем Ольги 24 липня — листівки та картинки
День Ольги 2022 — вірші з іменинами
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
* * *
Твоє ім'я Ольга — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
* * *
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!
* * *
Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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