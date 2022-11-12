З Днем ангела, Олено! Яскраві листівки та картинки, щоб привітати іменинницю

Красиві привітання на іменини Олени у матеріалі "Телеграфу"

У календарі свят на листопад-2022 в Україні відмічено низку важливих дат. Також багато українців святкують свої іменини, а 12 листопада привітати з Днем ангела треба володарок із чудовим ім’ям Олена.

Цього дня у православній церкві вшановують пам’ять преподобної Олени Сербської, королеви. "Телеграф" розповідає про значення імені, а також публікує вітальні листівки та картинки до Дня ангела Олени.

Іменини Олени 12 листопада: значення імені

У дитинстві Олени вважають за краще проводити свій вільний час у колі найрідніших, а ось з однолітками у спілкуванні дівчаткам буває нерідко важко. Олени винахідливі, дуже розумні, а з дорослішанням обзаводяться безліччю захоплень. Дуже схожі на батька, люблять тихі сімейні посиденьки. До того ж народжені 12 листопада мають спокійну і лагідну вдачу.

Привітання з Днем ангела Олени 2022: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята святкують православні християни у листопаді 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.