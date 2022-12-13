З Днем ангела, Андрію! Дуже красиві листівки і картинки

"Телеграф" приготував найкращі вітальні листівки з іменинами Андрія 13 грудня

Цього вівторка, 13 грудня, згідно з церковним календарем, православна церква згадує про Андрія Первозванного — одного з 12 апостолів, учнів Ісуса Христа. Усі чоловіки із цим ім’ям сьогодні відзначають свої іменини.

Зазначимо, що ім’я Андрій досить популярне у всьому світі та в різних країнах воно звучить по-різному (Ендрю, або Анджей). Воно походить від грецького слова "Андрос", і означає "мужній", "сміливий", "хоробрий".

"Телеграф" підготував для читачів листівки і вітальні картинки з Днем ангела Андрія, які можна легко відправити знайомим власникам цього імені у соціальній мережі, месенджері.

Раніше "Телеграф" писав, які свята українці відзначають у грудні 2022 року.