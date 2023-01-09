Подібний до лева: коли Леонід святкує іменини, привітання для нього з Днем ангела

Не забудьте привітати Леоніда у День ангела

Нехай ім’я Леонід і не найпоширеніше в даний час, проте носії цього імені люди дуже ефектні і незабутні.

"Телеграф" розібрався, яке значення імені Леонід, коли у Леонідів іменини протягом року, а також підготував яскраві листівки та картинки для привітання з Днем ангела Леоніда.

Значення імені Леонід

Ім’я походить із давньогрецької мови і дослівно перекладається як "нащадок лева" або "подібний до лева". Популярно воно стало ще за часів античності завдяки уславленому царю Спарти Леоніду I.

З інших відомих Леонідів можна згадати генсека КПРС Леоніда Брежнєва, українського бандуриста та композитора Леоніда Гайдамака та Леоніда Грабовського, першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, перших президентів України Леоніда Кравчука та Леоніда Кучму, найвищу людини планети Леоніда Стадника, політика Леоніда Черновецького, співака Леоніда Утьосова.

Використовуються також такі форми імені як Льоня, Лео, Леон.

Вважається, що в дитинстві Леоніди добрі, товариські, чесні та комунікабельні, вміють змалку уникати конфліктів і тримати емоції під контролем. Вони добре вміють викручуватися із складних ситуацій і вирішувати проблеми, але є вправними маніпуляторами. Часто Леоніди захоплюються спортом і бувають занадто уважні до свого здоров’я. Партнерів Леонід вибирає довго та прискіпливо.

Коли День ангела Леоніда?

Головними іменинами Леоніда вважаються дні пам’яті єпископа Леоніда Афінського 28 квітня та преподобного Леоніда Островського 12 вересня.

Тепер перерахуємо по місяцях усі іменини Леоніда за православним церковним календарем:

8, 10 січня;

8 лютого;

23 березня;

28, 29 квітня;

9, 18 червня;

30 липня;

21, 25 серпня;

12, 15, 28 вересня;

13 жовтня;

1, 2, 11, 12, 13 листопада;

2 грудня.

Вітання з Днем ангела Леоніда

"Телеграф" підготував для Вас невелику добірку — картинки та листівки для привітання Леоніда на День ангела українською.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав речі, які притягують бідність до будинку.