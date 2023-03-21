Привітання із 65-річчям чоловікові: оригінальні побажання на ювілей
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Оберіть для ювіляра найкраще вітання
Немає кращого способу показати чоловікові, що він вам небайдужий, ніж добре продумане вітання. Не важливо, чи святкує ювілей ваш тато, чоловік чи просто знайомий. Головне — щоб побажання з ювілеєм 65 чоловікові викликали в іменинника приємні емоції та посмішку.
Але не завжди виходить підібрати гарні слова для ювіляра. Ось чому "Телеграф" зібрав найкращі привітання до 65-річчя чоловіка. Ви можете використовувати їх такими, якими вони є, або якщо ви вирішите проявити в собі творчий потенціал, використовувати їх як джерело натхнення.
Гарне привітання з 65-річчям чоловікові
У твій день народження нехай твої вуха чують багато сміху. Нехай твій язик викладе мудрі уроки всім нам. І нехай твій шлях буде пройдено з думкою про те, що ніщо не замінить добре прожите життя. Вітаємо із 65-річчям!
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Я завжди захоплююсь тобою! Залишайся такою ж дивовижною людиною й у свої 65 років. З ювілеєм!
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З 65-річчям! Подібно до міцного дуба ти є втіленням мудрості й сили. Ти процвітав у сонячні дні та стійко вистояв під час бур. Від насіння до куща та могутнього дерева ти пройшов довгий шлях. Для мене велика честь відзначити цю визначну подію разом із тобою. З ювілеєм, любий!
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Віскі, сир та шкіряні черевики — деякі речі стають лише кращими з віком. Настав час додати твоє ім’я до цього списку! Ти постарівся так само чудово, як 20-річне Каберне. Оскільки ти готуєшся зайняти своє місце серед інших стареньких, я посилаю тобі найкращі побажання до дня народження. З 65-річчям!
З днем народження чоловікові 65
Вітаю із 65-річчям. Це час, щоб насолодитися спогадами про минуле та спланувати свої мрії на майбутнє. Я бажаю вам, щоб кожен день приносив пригоди та новий інтерес до всього життя. З ювілеєм!
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65 років, звичайно, кумедний вік. Літні люди думають, що ви молоді, а молоді думають, що ви старі. Нехай ті, хто старший за вас, побачать вашу молодість, а ті, хто молодший за вас, побачать вашу мудрість. З днем народження!
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65-річчя означає так багато чудових речей. Це означає, що тобі не потрібно чекати певного віку для голосування, складання іспиту з водіння, і ти достатньо дорослий, щоб випити чогось міцного. Ти, в принципі, можеш робити все, що хочеш. Вітаю!
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Зазвичай, коли хтось святкує свій день народження, йому бажають, щоб мрії та прагнення справдилися. Але я сподіваюся, що ви досягли всього, чого хотіли, і навіть більше. Я чекаю, що на святкуванні свого 65-річчя ви зможете просто пишатися всім, що ви зробили, і насолоджуватися любов’ю сім’ї та друзів. З днем народження!
Раніше "Телеграф" публікував вітання з ювілеєм для жінки.