З днем ангела, Галю! Барвисті листівки та привітання з іменинами

"Телеграф" підготував гарні листівки із Днем ангела Галини

Щороку, 23 березня – це день усіх Галин, бо вони відзначають день свого імені – свої іменини. Цього дня церква згадує святу мученицю Галину Корінфську, яка жила у Греції на початку ІІІ століття. Дівчина не зреклася своєї віри в Ісуса Христа, за що й була вбита у 258 році.

Ім’я Галина утворене від давньогрецького Галене і означає "спокій", "тиша", "штиль (на морі)", "безтурботність", "морська гладь". Також є варіанти, що ім’я пішло від італійського слова "gallina", що в перекладі "курча", "курка"; або ж від староруського Галя, яке тлумачать як "кішечка".

Галина — прямолінійна, наполеглива, справедлива, чесна, наполеглива, працьовита і впевнена в собі дівчина, яка ніколи не зупиняється перед труднощами. Галина постійно рухається вперед, адже просто не здатна довго сидіти на місці.

"Телеграф" зібрав для вас добірку гарних вітальних листівок та картинок українською мовою з іменинами Галини, щоб кожен охочий міг вибрати привітання та відправити його винуватці урочистостей. Не забудьте виділити хвилинку свого часу і надішліть привітання своїм знайомим.

Привітання з днем ангела Галини: картинки та листівки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами заборонено дарувати коханим телефони. А також, чому народні прикмети забороняють дарувати перли жінкам на свято.