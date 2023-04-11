Вітання з днем народження хлопцеві: особливі побажання у прозі

Що побажати хлопцеві на день народження

День народження – особлива подія у житті людини. І зрозуміло, що рідні, друзі, кохані роблять усе, щоб влаштувати незабутнє свято для іменинника. Обов’язковий атрибут святкування – вітання з днем народження. Правильно підібрані слова дають змогу імениннику відчути себе особливим.

"Телеграф" підготував колекцію, з якої ви можете обрати поздоровлення хлопцеві з днем народження у прозі. Надішліть одне з них імениннику або використовуйте як приклад для написання власних побажань.

Оригінальне привітання з днем народження хлопцеві у прозі

Такий хлопець, як ти, безцінніше за найпрекрасніший діамант. Ти не тільки сильний і мудрий, але й добрий і вдумливий. Твій день народження — чудова нагода сказати тобі, як я вдячна за те, що ти є в моєму житті. З днем ​​народження!

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Бажаю тобі знайти все, що ти шукаєш, отримати все, що ти просиш і нехай здійсниться все, про що ти мрієш. З днем народження!

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Віриш чи ні, я ніколи не думала, що любитиму щось більше, ніж шоколад. Це було доти, доки ти не з’явився у моєму житті! З днем народження, мій дорогоцінний!

День народження — це новий початок і час для досягнення нових цілей. Крокуй вперед впевнено та сміливо. Ти особлива людина. Нехай усі твої дні будуть чудовими! Вітаю!

Прикольні привітання з днем народження хлопцеві в прозі

Їж, пий і веселись, бо завтра знову почнеться тягар життя. Але сьогодні твій день і ми збираємося відсвяткувати його на ура!

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Насолоджуйся своїм днем ​​народження! Відсвяткуй свій особливий день, знаючи, що я дорожитиму тобою, поки моє серце не перестане битися. Дякую за те, що робиш мене щасливішою. З днем народження!

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Життя — це велика подорож, тому переконайся, що ти насолоджуєшся кожним кілометром. З днем ​​народження!

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У день народження бажають тобі багато чого, а я бажаю тобі: завжди та ніколи. Ніколи не сумуй і будь завжди щасливий!

Раніше "Телеграф" публікував гарні вірші, якими можна привітати хлопця з днем народження.