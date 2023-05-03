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Прикольні картинки хлопцеві з днем народження: яскраве привітання для молодика

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Подаруйте імениннику посмішку
Подаруйте імениннику посмішку. Фото telegraf.com.ua

Смішні картинки з днем народження хлопцю зарядять його позитивом

Завжди приємно відправити знайомому хлопцеві прикольне привітання з днем народження, яке здивує, порадує його та наповнить свято масою позитивних емоцій.

Іменинник запам’ятає ваше вітання серед інших, якщо яскраві побажання ви доповните прикольними картинками хлопцеві з днем народження. Такий вид привітання буде доречним, якщо вас з іменинником поділяє відстань і ви не зможете його особисто привітати. Адже святкове зображення можна відправити в будь-якому з месенджерів.

"Телеграф" пропонує добірку, в якій ви можете вибрати та безкоштовно скачати прикольні листівки з днем народження хлопцю.

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Раніше "Телеграф" публікував прикольні привітання з днем народження для дівчини, які точно піднімуть настрій іменинниці.

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