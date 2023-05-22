Зі святом останнього дзвоника! Яскраві листівки та музичні привітання українською

Навчальний рік добігає кінця, тож не забудьте привітати школярів і вчителів зі святом останнього дзвоника

Свято останнього дзвоника – бажане для школярів різного віку. Після продуктивного навчального року на дітей очікує відпочинок. В умовах війни у багатьох містах України відбудуться дистанційні урочистості, але дзвоник пролунає за будь-яких умов.

З цієї нагоди "Телеграф" публікує добірку красивих листівок до свята останнього дзвоника. Обирайте картинку, яка до вподоби, завантажуйте і надсилайте знайомим школярам і вчителям. Також можна привітати ваших близьких музичною листівкою, це урізноманітнить ваші теплі побажання.

Картинки на останній дзвоник 2023

Листівки зі святом останнього дзвоника

Як повідомляв "Телеграф", у різних містах країни передбачено окремі дати святкування останнього дзвоника та випускних вечорів. У столиці, наприклад, урочисті заходи заплановано на 16 червня 2023 року. Прифронтові населені пункти, на жаль, матимуть онлайн-свято.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки озвучило рекомендації щодо завершення навчального року в 2023 році. Так, документи про освіту бажано вручити українським школярам не пізніше 21-23 червня. Але остаточне рішення щодо дати свята останнього дзвоника визначається на розсуд місцевої влади.